Comment l’acteur Austin Majors est-il mort dans un refuge pour sans-abri ?

célébrités

Austin Majors est connu pour son rôle de Theo Sipowicz dans NYPD bleu.

©IMDBIl a été rapporté que l’acteur est décédé à l’âge de 27 ans dans un centre pour sans-abri

L’acteur Austin Majors, âgé de 27 ans, est décédé alors qu’il séjournait dans un centre d’hébergement pour sans-abri à Los Angeles, selon les médias locaux.

D’accord avec TMZAustin est décédé samedi soir et la cause du décès n’est pas officiellement connue, mais selon le tabloïd américain « un crime n’est pas soupçonné, mais sOn pense qu’il a peut-être ingéré une quantité mortelle de fentanyl.« .

La famille d’Austin s’est souvenue de lui comme d’un être aimant, brillant et gentil qui « a pris beaucoup de joie et de fierté dans sa carrière d’acteur », en outre, la famille a partagé que était membre des Eagle Scouts et que diplômé de l’USC School of Cinematic Arts.

+ Dans quelles séries et films Austin Majors est-il apparu ?

D’accord avec IMDBl’acteur avait 27 crédits entre séries télévisées et films, dont le dernier était une participation à Comment j’ai rencontré votre mère Bien qu’il soit surtout connu pour son rôle de Théo Sipowicz pendant 7 saisons de NYPD bleu.

Avant ladite participation, Majors a également participé à des projets tels que Rencontre accidentelle (2017), silence du mal (2007), NCIS (2006), Hercule (2005) et La planète au trésor (2002), entre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?