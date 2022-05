Outlander saison 6 : Starz a dépensé 200 000 € pour protéger Sam Heughan et Caitriona Balfe

Starz

Sam Heughan et Caitriona Balfe sont les grands protagonistes de Étrangeralors la production n’a pas hésité à les protéger contre la plus grande adversité de la saison 6. Connaître tous les détails.

© GettySam Heughan et Caitriona Balfe

La sixième saison de Étrangera pris fin, mais les détails de ce que le tournage était encore connu. Les huit épisodes qui composent cette édition ont été tournés en pleine pandémie et restrictions du COVID 19. En effet, en raison de la crise sanitaire, le calendrier de la production starz était plus touché que la normale et, par conséquent, ils n’avaient d’autre choix que de retourner à leur travail pour continuer l’histoire d’amour entre Jamie et Claire Fraser.

Cependant, il convient de noter que malgré la sixième saison de Étranger a été filmé pendant la pandémie, les producteurs et les acteurs ont respecté tous les protocoles. En effet, alors qu’ils étaient en train de produire les derniers épisodes, il n’y a eu aucun cas connu de COVID 19 sur le plateau. Pour autant, il convient de noter que pour protéger ses acteurs, notamment Sam Heughan et Caitriona Balfeles protagonistes, Starz il a retiré tout son argent.

Eh bien, comme il s’est avéré, Starz a créé un centre de test COVID privé qui ne pouvait être utilisé que par les artistes et le personnel de production. Selon Glasgow en direct ledit espace a été créé dans le parking de Wardpark Film Studios. De même, d’après ce que l’on savait, tant les acteurs que le reste de la les membres de Étrangerdes tests PCR devaient être effectués jusqu’à trois fois par semaine pour protéger toute l’équipe.

Et, si l’un d’entre eux était testé positif, tous les membres présents sur le plateau ce jour-là devaient s’isoler. Dans tous les cas, il convient de noter que ce moyen de protection pour Sam Heughanleurs pairs et surtout Caitriona Balfe que j’étais enceinte, ce n’était pas bon marché. Eh bien, d’après ce que le portail susmentionné a rapporté, coûté un total de 200 000 €. Sans aucun doute, un budget qui équivaut à ce qu’ils dépensent probablement sur la même production de la série.

Mais, au-delà de l’argent investi, la création de ce laboratoire spécial a œuvré non seulement pour protéger le casting, mais aussi pour éviter de retarder le tournage des huit épisodes. Même ainsi, la vérité est que la sixième saison aurait dû avoir 12 épisodes, mais Caitriona Balfe accouche et la nouvelle vague de COVID qui a frappé le monde a rendu difficile la poursuite du travail. Pour cela, la septième partie sur laquelle ils travaillent déjà sera composée de 16 épisodes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂