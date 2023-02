Luis Miguel annonce sa tournée 2023, sera-t-il au Mexique et en Argentine ?

célébrités

Luis Miguel présenterait de nouvelles musiques lors de sa tournée 2023, selon l’un de ses meilleurs amis.

©Getty ImagesLuis Miguel a annoncé sa tournée 2023 et pourrait débuter en Argentine

Luis Miguel a annoncé son retour sur scène pour cette année avec le « Tour 2023 » dont il n’a cependant pas donné beaucoup de détails, cela marque son retour aux concerts depuis ses dernières représentations autour du monde en 2019 quand offert 150 concerts dans 15 pays et 79 villes.

« El Sol de México » a rendu sa tournée publique via son compte Instagram, où il n’a pas partagé plus de détails qu’une image où on le voit sourire et toucher son visage avec sa main. En quelques heures l’image a dépassé un demi-million de réactions avec des commentaires de personnes ravies de le revoir en direct.

+ Luis Miguel sera-t-il au Mexique et en Argentine avec son Tour 2023 ?

Pour l’instant, on ne le sait pas, car Luis Miguel n’a pas divulgué les villes ou les dates auxquelles il se produira ni d’autres détails, tels que le coût de ses billets, Cependant, il est fort probable que « El Sol » visitera les mêmes villes que lors de sa tournée 2018-2019, tant en Amérique latine qu’aux États-Unis. À Ventaneando, il a été dit que la tournée 2023 de Luis Miguel pourrait commencer en Argentinemais on ne sait toujours pas si ce sera le cas.

D’après les informations de Jorge « l’Âne » Van Rankin, Luis Miguel travaillerait sur de la nouvelle musique avec un album pop et, bien que l’information ne soit pas officielle, il s’agit d’un des meilleurs amis du chanteur. S’il était terminé, ce serait le vingt et unième album studio de sa carrière.

Lors de sa dernière tournée au Mexique, Luis Miguel a reçu des critiques et laissé un mauvais goût dans la bouche de ses fans pour commencer les concerts en retard, présenter des défauts techniques, prendre des pauses entre les chansons et même Il a été pointé du doigt à plusieurs reprises pour sortir ivre sur scène.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?