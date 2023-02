Quentin Tarantino présentera son nouveau livre Film Meditations au Teatro Coliseum de Barcelone

in

Le réalisateur proposera une conférence dans laquelle il lira également un fragment de son dernier livre.

©Getty ImagesTarantino offrira une présentation unique à Barcelone

réalisateur oscarisé, Quentin Tarantino arrivera en Espagne dans les prochains moiscar l’écrivain présentera également son nouveau livre Méditations cinématographiques (Cinéma Spéculation), dans Barcelone.

La présentation du directeur de Pulp Fiction, Kill Bill Oui Les huit plus détestés est prévue pour 9 avril 2023 à 9h00 mmême si Les billets seront mis en vente ce vendredi 3 février. via seetickets.com/es.

SeeTickets décrit que le jour de l’événement, les portes ouvriront à 18h00. m. puisque l’événement commence à 19h00 Jusqu’à présent, une seule date a été confirmée pour cette discussion, pour laquelle les prix des billets n’ont pas encore été annoncés.

+ Quel livre Tarantino présentera-t-il en Espagne ?

En plus d’être réalisateur, Quentin est également écrivain (Il était une fois à Hollywood) et le livre qui sera présenté à Barcelone est Méditations cinématographiques (Cinéma Spéculation) sa première publication non romanesque.

D’après Google Livres, ce livre représente un voyage intime à travers les films préférés de Quentin Tarantino: »Le livre dont lui et ses disciples rêvaient depuis tant d’années arrive enfin. Dans Film Meditations, Tarantino analyse des points de vue les plus insolites et avec ses connaissances encyclopédiques particulières plusieurs films clés du cinéma américain des années soixante-dix.« .

Selon le synopsis du livre, les films qu’il analyse ont marqué l’enfance de Tarantino, le livre est donc rigoureux et réfléchi. « ‘Méditations cinématographiques’ est, à la fois, critique de cinéma, théorie du cinéma, reportage littéraire et formidables souvenirsau niveau des classiques du genre comme ceux d’Hitchcock et Truffaut ou de Luis Buñuel« , avis Google.

