Disney Plus devient plus cher : qu’est-ce qui va changer pour les clients allemands ?

C’est clair: Disney Plus devient plus cher. Au moins pour les États-Unis, le service de streaming a annoncé une augmentation de prix. La nouvelle variante d’abonnement devrait financé par la publicité sera. Le nouveau modèle arrive aussi en Allemagne?

Cela devrait provoquer des opinions partagées parmi les fans de Disney : Disney Plus change son modèle d’abonnement et fera de la publicité à l’avenir. Avec cette étape, le fournisseur de streaming veut atteindre un public plus large et donc son Cibler 230 à 260 millions d’abonnés Disney Plus se rapproche de l’exercice 2024.

Disney Plus grandit

Depuis son Introduit en novembre 2019 Disney Plus est devenu la maison des films, séries et émissions des marques DisneyPixar, merveille, guerres des étoiles et National Geographic. Surtout la série Star Wars Obi Wan Kenobi et le programme Marvel a depuis trouvé des téléspectateurs enthousiastes de tous âges.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Disney Plus a publié un croissance rapide et conclut par là ancien leader du marché Netflix sur. Ce dernier a enregistré un Chute d’environ un million d’abonnés. Le patron de Disney, Bob Chapek, parle en revanche d’un « excellent trimestre ».

Au Le nouveau modèle d’abonnement entrera en vigueur le 3 décembre 2022 aux États-Unis et qui s’adresse aux consommateurs ainsi qu’aux annonceurs et aux conteurs rentable selon Kareem Daniel (président de Disney Media and Entertainment Distribution). En 2023, le programme s’internationalisera également être introduits.

À quoi ressemble le nouveau modèle d’abonnement ?

sur courant Prix ​​de 7,99 € rien ne change. Cependant, avec ce Publicité future de l’abonnement de base commuté. Le nouveau abonnement premium sans publicité destiné aux clients américains 10,99 € par mois frais. Alternativement, vous pouvez débloquer l’abonnement premium pour une année complète pour 109,99 €.

Qu’est-ce qui va changer pour les clients allemands ?

Quand exactement le nouveau modèle d’abonnement arrivera en Allemagne n’est pas encore connu. Frais d’adhésion actuellement 8,99 euros par mois soit 89,90 euros par an. Si vous les tirez Augmentation de prix de 3 dollars considéré, l’abonnement premium pour les clients allemands probablement à 12,99 euros et sont dans le même segment de prix que l’abonnement standard actuel de Netflix.

Mais Netflix a également annoncé son augmenter les prix plus tard cette année et a également parlé d’un modèle financé par la publicité.

Ce ne sera pas gratuit comme le Freevee récemment lancé par Amazonemais devrait être avec un prix standard moins cher viens de.