Comment l’absence de Kelly McGillis s’expliquera dans "Top Gun : Maverick"

Top Gun : Maverick est le retour de Tom Cruise au classique qui a marqué sa carrière mais cette fois sans Kelly McGillis. Les raisons!

©IMDBMaverick et Charlie dans Top Gun

Top Gun : Maverick est la suite tant attendue du hit des années 80 où Tom Croisière a d’abord donné vie à Maverick, l’intrépide pilote de chasse qui entre dans un programme de formation spécial qui réunit les meilleurs pilotes d’Amérique du Nord. L’acteur expérimenté a reconnu qu’il attendait le scénario parfait et les bonnes ressources techniques pour réaliser le film. qu’est-il arrivé à votre co-star Kelly Mc Gillis?

L’actrice, qui dans le film original jouait Charlie, un consultant civil qui est instructeur dans le cours avancé suivi par les pilotes Maverick et Iceman, entre autres, et tombe finalement amoureuse du personnage de Tom Croisière qui les met tous les deux dans une situation compliquée quant à leurs tâches professionnelles et à la relation qu’ils doivent entretenir, ne participera pas à Top Gun : Maverick.

L’actrice qui ne reviendra pas

Kelly Mc Gillis mentionné: « Je suis vieux et gros et j’ai l’air de mon âge et ce n’est pas typique de ces projets. Je préfère de loin avoir confiance en moi et en qui je suis plutôt que de valoriser toutes ces autres choses. ». Loin de l’industrie cinématographique, l’actrice aura un remplaçant en tant qu’intérêt romantique dans la suite. Oui, Jennifer Connelly sera chargé de captiver le pilote audacieux.

Directeur de Top Gun : Maverick, Joseph Kosinskia expliqué que le personnage à bien des égards reste le même que le premier film, avec son « moto ninja sous une bâche et portant des lunettes de soleil ray ban aviator »Cependant, son sacrifice professionnel signifiait beaucoup pour lui et dans cet aspect, il peut y avoir de la place pour le souvenir de cet amour important : Charlie. En plus de son ami Goose ou du rival Iceman.

« Maverick doit faire face à certaines choses de son passé et s’en accommoder. C’est une histoire rituelle très similaire au premier film. Mais c’est un homme maintenant à une étape différente de sa vie. »a déclaré le cinéaste à propos du personnage principal qui avait un regard profond sur « Qu’est-il arrivé » il y a sûrement place pour une mention du caractère de Kelly Mc Gillis. Pour l’instant, nous avons vu une référence à Iceman dans la bande-annonce et le fils de Goose, son ami tragiquement décédé, est une partie importante de l’intrigue. Le film sortira au cinéma le 25 mai..

