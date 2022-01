Yellowjackets Saison 2 Épisode 1 Date de sortie, compte à rebours, distribution, où regarder en ligne Royaume-Uni, États-Unis, Australie

Yellowjackets est une série télévisée américaine réalisée par Ashley Lyle et Bart Nickerson. La date de sortie de l’épisode 1 de la saison 2 des Yellowjackets est maintenant connue. Il met en vedette un casting de rassemblement dirigé par Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher et Sammi Hanratty en tant que quatre jeunes impliqués dans un accident d’avion en 1996, avec Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Juliette Lewis et Christina Ricci représentant leurs partenaires adultes. . Ella Purnell, Steven Krueger et Warren Kole jouent également des rôles principaux. La série a été créée le 14 novembre 2021 et a reçu une reconnaissance de base, acclamée pour son histoire et ses expositions de distribution. En décembre 2021, la série a été restaurée brièvement la saison.

Yellowjackets Saison 2 Épisode 1 Date de sortie

La saison 2 de Yellowjackets a été annoncée mais sa date de sortie ne peut pas être prédite à ce stade, puisque la saison 1 de l’émission n’est pas terminée à ce stade. Ainsi, les créateurs et auteurs auraient besoin de quelques critiques et éloges de base avant de composer la saison 2 de l’émission.

Levine ayant déclaré à Deadline savoir que les scénaristes devraient commencer à travailler sur de nouveaux épisodes en janvier 2022, nous n’aurons probablement pas si longtemps à attendre.

Aperçu de Yellowjackets Saison 2 Episode 1

La série Yellowjackets a des personnages remarquables qui donnent une impression de Déjà Vu; dans quel film ai-je vu l’artiste ? Étant donné que la série se penche sur deux événements, le présent et le passé, il ne faut pas s’attendre à ce que les personnages clés doivent assumer deux parties. La plus grande partie des personnages est mise à l’honneur dans la deuxième période du thriller.

Sophie Nelisse, bien connue pour le travail de Joan Fischer dans « Pawn Sacrifice », joue le rôle plus jeune de Shauna Sheridan. Melanie Lynskey (Castle Rock), bien connue pour son travail dans Two and a Half Men (Rose, obsédée par Charlie), joue la forme adulte de Sauna. Le lycée Taisa est joué par Jasmin Savoy et celui des adultes par Tawny Cypress.

Natalie, la jeune provocante, est jouée par Sophie Thatcher, et Lewis Juliette joue l’ancien quelqu’un qui est accro à la forme adulte. Après les occasions, elle s’est retirée des médicaments et du sexe pour l’aider à s’adapter. Cloudy’s under the form est joué par Samantha Hanratty, tandis que Christian Rickie joue l’interprétation la plus chevronnée. Nous attendons également de nouveaux visages et des personnages de support répétés.

Bande-annonce de l’épisode 1 de la saison 2 des Yellowjackets :

La bande-annonce de l’épisode 1 de la saison 2 des Yellowjackets n’a pas encore été déployée. La bande-annonce de la saison 1 est diffusée sur Showtime. Le contenu de la bande-annonce vous donnera envie d’en savoir plus. Les fans et les abonnés peuvent revoir ou regarder la bande-annonce et la première de la saison sur Showtime tous les vendredis à 22h.

Première Yellowjackets Saison 2 Épisode 1 Date de sortie

Il n’y a pas de date de première pour l’épisode 1 de la saison 2 de Yellowjackets. Cependant, avec la série en cours d’exécution de Showtime de manière raisonnablement fiable et cohérente avec un plan de sortie hebdomadaire, il semble que l’émission pourrait revenir fin 2022.

Yellowjackets La saison 1 se poursuit avec des épisodes semaine après semaine chaque dimanche à 22 h HE sur Showtime.

