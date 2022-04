The Archies de Netflix: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

L’histoire d’amour de Netflix avec le Archie la bande dessinée continue. Mais cette fois, ce n’est pas avec Riverdale ou alors Aventures effrayantes de Sabrina. La célèbre cinéaste indienne Zoya Akhtar, connue pour ses prises cérébrales dans le cinéma hindi grand public, est sur le point de donner le Archie personnages un desi spin avec Les Archies. Akhtar réalisera et produira ce film Netflix qui nous fera voyager dans le temps car il se déroulera dans les années 1960.

Le Archie les bandes dessinées ont une solide base de fans dans le monde entier. Cependant, il pourrait courir le risque d’une surexposition dans la sphère de la culture pop en ce moment. La série CW Riverdale a déjà été renouvelée pour une septième saison, et les mèmes ont été sans pitié. La série qui a commencé comme un mystère de meurtre a en quelque sorte perdu l’intrigue quelque part sur le chemin avec une tournure ridicule après l’autre. Mais la série refuse de mourir de mort naturelle comme tant d’autres émissions Netflix préférées des fans qui ont été envoyées au billot bien en avance sur son temps.

Découvrons maintenant ce qui s’en vient pour la franchise avec Les Archies.

La parcelle

Akhtar a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le film acclamé par la critique Chance par hasard en 2009. Son film de 2019 Garçon du ravin a été projeté au Festival du film de Berlin et a été l’entrée de l’Inde pour les Oscars. Elle a fondé sa société de production, Tiger Baby, en 2015 avec une collaboratrice de longue date, la cinéaste Reema Kagti. Ensemble, ils ont créé la série à succès d’Amazon Fabriqué au paradis, qui a reçu une nomination aux Emmys internationaux en 2020.

Akhtar n’est pas le premier cinéaste indien à s’être inspiré de la Archie des bandes dessinées. Rajkumar Santoshi réalisé Andaz Apna Apna (A chacun son style) en 1994. Les protagonistes masculins, joués par deux mégastars actuelles de Bollywood, Salman Khan et Aamir Khan, ont été inspirés par Archie et Reggie. Santoshi l’a révélé dans une interview avec The Indian Wire il y a quelques années :





Les bandes dessinées d’Archie étaient dans mon esprit pendant la réalisation du film. Le personnage d’Aamir était censé être Reggie Mantle qui pense qu’il est trop intelligent. D’autre part, le personnage de Salman a été inspiré par Archie qui est crédule et gentil. La photographie, les costumes, les couleurs vives devaient apporter une touche très comique. C’était mon idée.

Il sera en effet intéressant de voir comment Akhtar traite les personnages bien-aimés de son histoire.

Le casting





Archie BD

Les trois personnages principaux – Archie, Betty et Veronica – seront joués par des nouveaux venus absolus, mais avec des héritages filmiques. Ils appartiennent tous à des familles de Bollywood, qui sont suffisamment populaires pour que même une bonne partie du public non-desi à l’étranger en ait entendu parler. La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, jouerait Veronica Lodge, le petit-fils d’Amitabh Bachchan, Agastya Nanda, devrait jouer Archie Andrews, et la fille de Sridevi (qui a joué dans près de 300 films avant sa mort prématurée en 2018) Khushi Kapoor est prête à incarner Betty Cooper.

Alors que la sœur de Kapoor, Janhvi, agit également, Nanda a toute une coterie de grands noms qui le surplombent. Alors que ses grands-parents, Amitabh (qui était en 2013 Gatsby le magnifique) et Jaya Bachchan, travaillent dans l’industrie depuis les années 1960, sa tante Aishwarya Rai Bachchan a fait sensation à Hollywood il y a quelques années. Elle a été la première superstar de Bollywood à faire sensation sur les côtes occidentales bien avant que Priyanka Chopra ne s’impose. Elle a joué dans des rôles de premier plan dans des films comme Panthère rose 2, Provoqué, Dernière Légionet plus particulièrement dans Gurinder Chadha’s Mariée et préjugésla version desi de Jane Austen Orgueil et préjugésun précurseur spirituel de Bridgerton.

Malgré leurs impressionnantes familles cinématographiques, ces trois-là n’ont jamais eu d’expérience à l’écran auparavant. Il y a quelques années, Khan a reçu des éloges pour un clip sorti de sa performance théâtrale.

Lancer régulièrement des enfants vedettes dans des films à gros budget est un sujet de controverse en Inde depuis un certain temps. Bien qu’il n’y ait rien de nouveau chez les enfants poursuivant les professions de leurs parents, cela devient un problème lorsque cela se produit constamment au détriment de nouveaux talents qui peuvent ne pas être si bien connectés. Souvent, ces décisions de casting sont prises sans même auditionner d’autres acteurs en difficulté avec suffisamment de courage et le talent nécessaire. Le temps nous dira si ces enfants trois étoiles ont ce qu’il faut pour survivre et avoir des carrières florissantes. Après tout, tous ceux qui ont une longueur d’avance dans l’industrie cinématographique n’arrivent pas à en tirer quelque chose.

Le problème de népotisme de Bollywood n’est pas nouveau. C’est une industrie qui continue d’embaucher de grands noms à la peau claire pour jouer des personnages pour lesquels ils finissent par revêtir le visage brun. La dernière à avoir commis ce faux-pas est Anushka Sharma qui va incarner l’illustre joueur de cricket indien Jhulan Goswami. Dans le film de 2014, Priyanka Chopra a joué la boxeuse distinguée Mary Kom, médaillée olympique et la seule femme à avoir remporté le championnat du monde de boxe amateur à six reprises. Kom se trouve être originaire du nord-est de l’Inde. Pour la représenter, l’équipe de prothèses a donné à Chopra des yeux cagoulés pour la rendre plus « asiatique », entre autres choses – ce qui s’apparente au casting sourd de Scarlett Johansson dans Fantôme dans la coquille qui a été critiqué pour le visage jaune.





Zoya Akhtar, Reema Kagti et Sharad Devarajan entreprennent le projet sous leurs maisons de production Tiger Baby et Graphic India, respectivement. Dans une interview avec Variety, Akhtar a déclaré :

« C’était une grande partie de mon enfance et de mon adolescence. Les personnages sont emblématiques et mondialement aimés, c’est aussi pourquoi je suis un peu nerveux. Je dois m’assurer que le film attise la nostalgie d’une génération qui a grandi avec la bande dessinée et qui résonne encore avec les jeunes adultes d’aujourd’hui.

Ce drame musical de passage à l’âge adulte a déjà commencé la production, le tournage a commencé le 18 avril 2022.





