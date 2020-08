Images Huawei Enjoy 20 Plus, spécifications divulguées; téléphone susceptible d’être disponible en variantes 8 Go, 6 Go

Tendance FP29 août 2020 16:03:36 IST

Les prochains smartphones lancés par Huawei devraient être Enjoy 20 et Enjoy 20 Plus. Des images et des spécifications complètes des deux appareils sont apparues en ligne.

Selon un rapport de GSMArena, Huawei Enjoy 20 Plus disposera d’un écran LCD sans encoche Full HD + de 6,63 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone sera alimenté par le SoC MT6853 de MediaTek et exécutera EMUI 10.1 basé sur Android 10.

L’Enjoy 20 Plus sera disponible en deux variantes, l’une avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que l’autre aura 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Le téléphone aura une configuration triple caméra à l’arrière. Il comprend des objectifs 48 MP, 8 MP et 2 MP. Quant au selfie, il sera livré avec un vivaneau de 16 MP monté sur un mécanisme pop-up.

L’Enjoy 20 Plus sera alimenté par une batterie de 4200 mAh qui se chargera à l’aide d’un port USB-C à 40 W.

Le smartphone sera disponible en quatre options de couleur et mesurera 8,95 mm d’épaisseur, pèsera 197 grammes et prendra en charge la 5G.

Selon un rapport de GizChina, le modèle économique Huawei Enjoy 20 aura une résolution HD + de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Il sera également disponible en deux variantes 4 Go et 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

La configuration de la caméra arrière aura des objectifs 13 MP, 5 MP et 2 MP. La caméra frontale sera de 8 MP.

L’appareil aura une batterie de 5 000 mAh.

Il n’y a cependant aucune information sur le prix et la date de lancement des smartphones Huawei.

