Comment Facebook en tant que conduit de manipulation du comportement attise son parti pris de droite et pourquoi il devrait se réformer ou périr

Qu’est-ce qui rend Facebook propice à l’essor de la démagogie de droite? Pourquoi ses chambres d’écho n’ont-elles pas conduit à la montée de la gauche?

Nous connaissons désormais la promesse non tenue des médias sociaux. Les plates-formes de communication numérique étaient censées être des signes avant-coureurs de liberté, incontrôlés et incontrôlables par les gouvernements. Le printemps arabe a renforcé ce point de vue – des articles universitaires ont révélé que les médias sociaux augmentaient la capacité des gens à «créer et consommer du contenu politique indépendamment des élites sociales» et constituaient «un élément essentiel de la boîte à outils pour atteindre la liberté». En 2012, Le New York Times a salué le «mouvement numérique sans frontières… destiné à perturber continuellement les institutions puissantes, qu’il s’agisse d’entreprises ou de régimes politiques».

Plusieurs années plus tard, nous savons maintenant que les plateformes de médias sociaux ont fini par créer des chambres d’écho politiques et une nouvelle ère de surveillance de masse. Ou en 2016 Filaire l’article le dit tout en réfléchissant aux conséquences du printemps arabe: «Il s’avère que les mauvaises personnes sont également très douées pour les médias sociaux.»

Mais nous sommes allés au-delà même de cette compréhension des médias sociaux en tant qu’épée à double tranchant. Ce qui devient de plus en plus clair aujourd’hui, c’est que les médias sociaux n’ont pas seulement conduit à une polarisation neutre ou à des chambres d’écho comparables à gauche et à droite. À la fois en raison des tendances politiques mondiales et en raison de la structure des modèles commerciaux de plates-formes, les plates-formes de médias sociaux comme Facebook et Twitter se révèlent favoriser et renforcer de manière disproportionnée la droite dans le monde et en particulier en Inde.

Des révélations récentes sur la préférence d’Ankhi Das, le plus haut dirigeant de la politique publique de Facebook, envers le BJP, ont mis cette tendance au premier plan. Dans un morceau dans le le journal Wall StreetIl est démontré que Das a protégé les politiciens du BJP contre les mesures punitives contre les discours de haine. Dans les pièces antérieures de Cliquez sur Newsclick, Il est démontré que Facebook a activement contribué à la montée en puissance de Narendra Modi en tant que Premier ministre.

Nous savons que Facebook survit grâce à l’attention des utilisateurs. Les utilisateurs resteront probablement plus longtemps sur la plateforme s’ils rencontrent des points de vue avec lesquels ils sont déjà d’accord. La dépendance à l’attention des utilisateurs est une incitation directe pour Facebook à garder les gens enfermés dans des chambres d’écho au lieu de les exposer aux nouvelles et aux opinions au fur et à mesure qu’elles se produisent. Une grande quantité de données est analysée par Facebook pour nous maintenir dans ces murs, consommant et créant du contenu à l’infini.

Mais qu’est-ce qui le rend propice à la montée de la démagogie de droite sur Facebook? Pourquoi ces chambres d’écho n’ont-elles pas conduit à la montée de la gauche? La première et la plus immédiate raison est que Facebook gagne de l’argent grâce à la publicité. En Inde, c’est aujourd’hui la droite qui a la capacité de dépenser de l’argent en publicité massive sur Facebook. Article 14 a montré que la page officielle du BJP est la plus grosse dépense publicitaire de Facebook en Inde, et que plusieurs autres pages liées de manière informelle au parti dépensent des sommes importantes sur la publicité Facebook. Tout comme les chiffres relatifs aux dons politiques, les dépenses publicitaires numériques du parti au pouvoir indien éclipsent celles des autres partis.

La deuxième raison qui a émergé maintenant est que Facebook en Inde peut être directement accusé de biais actif envers la droite par le biais de certains de ses dirigeants. Leur soutien au BJP précède son ascension au pouvoir et va au-delà de la gentillesse d’une entreprise envers un parti au pouvoir. Il y a eu plus qu’assez d’exemples où Facebook a appliqué des normes différentielles de réglementation du contenu aux publications de droite et à d’autres publications.

Ce n’est certainement pas la première fois que l’extrémisme de droite est aidé par la technologie privée. Dans le livre IBM et l’Holocauste, Edwin Black a montré comment IBM a officiellement aidé le régime nazi en Allemagne à travers ses cartes perforées et son système de tri de cartes. Ces solutions ont été conçues sur mesure pour automatiser le génocide: IBM a aidé le régime à enregistrer, affamer, asservir, transporter et assassiner des juifs à grande échelle. L’entreprise était consciente des usages auxquels sa technologie était destinée. Il s’est activement assuré de tirer le meilleur parti possible de l’Holocauste.

Il y a plus à cela que la tendance des entreprises privées à accroître l’oppression quand cela est rentable. Black a souligné que les nazis ont développé une soif de données; que «l’information massivement organisée» est devenue un moyen de contrôle social. Il ajoute: «Si nous ne comprenons pas comment les nazis ont acquis les noms, plus de listes seront compilées contre plus de personnes.» Au cours du débat CAA-NRC, nous avons vu la propension du parti au pouvoir indien à créer des listes contre des groupes entiers de personnes, et la complicité volontaire des technologues privés avec de tels plans. De même, il n’est pas surprenant qu’un projet d’accumulation de données comme Facebook se retrouve du côté de l’extrémisme de droite même s’il ne le souhaite pas explicitement.

Nous devons également noter le fait que Facebook, avec sa propriété d’Instagram et de WhatsApp, contrôle aujourd’hui une grande partie de la communication numérique en Inde. Les gens se tournent directement vers Facebook pour obtenir des nouvelles et d’autres contenus au lieu de les rechercher sur des sites Web d’actualités ou d’autres parties d’Internet. Cela signifie que Facebook acquiert la plupart des revenus générés par le contenu et que les agences de presse sont en mesure de générer de précieux revenus, même si leur contenu stimule l’utilisation de Facebook. La situation est si mauvaise que les organisations médiatiques ont du mal à survivre et beaucoup ferment leurs portes. C’est pour cette raison qu’en Australie, une proposition de règlement sur la concurrence obligerait Facebook à partager les revenus publicitaires avec les consommateurs.

Tout gouvernement intéressé serait irrationnel s’il n’essayait pas de contrôler une telle plateforme. En façonnant le contenu auquel les gens peuvent accéder, Facebook joue un rôle important dans la formation de l’opinion publique. Et en contrôlant l’opinion publique pendant les élections avec l’utilisation de telles plates-formes, ce qu’un gouvernement réactionnaire est capable de faire, le maintien d’un gouvernement de droite au pouvoir peut être plus ou moins garanti, même sous une démocratie.

Que faut-il alors faire contre les préjugés de droite de Facebook? La réponse consiste à s’attaquer à la structure de Facebook lui-même – un canal de communication pour la collecte de données et la manipulation du comportement. Lorsque nous reconnaissons cette structure de Facebook, quelques options d’action s’offrent à nous. Certains d’entre eux sont légers – par exemple, considérez le fait que Facebook a la capacité d’étendre ou de limiter la portée du contenu. Il utilise souvent cette capacité pour limiter la portée du contenu qui enfreint ses normes communautaires. Mais comment pouvons-nous, en tant que citoyens, savoir que Facebook n’utilise pas cette capacité de manière arbitraire? À tout le moins, il doit y avoir un processus d’audit indépendant pour démontrer que les algorithmes de limitation de portée de Facebook (et autres algorithmes de modération de contenu) ne sont pas déployés à moins d’être légitimés par une politique et un processus internes.

Ce qui reste, c’est la nécessité de gérer l’extraordinaire pouvoir de Facebook pour décider quel contenu est digne d’être déclaré public et lequel ne l’est pas. Pour être juste envers l’entreprise, elle a constamment soutenu qu’elle ne pouvait pas arbitrer sur la vérité. Cependant, son impact, souvent vital ou mort, sur des millions de personnes signifie que Facebook est obligé d’essayer différentes méthodes pour réglementer le contenu. L’une de ces méthodes est un comité de surveillance tiers qu’il a mis en place pour prendre des décisions sur le contenu à laisser et le contenu à supprimer. Il est difficile de voir en quoi le Conseil de surveillance – un comité de 20 membres triés sur le volet par Facebook – quel que soit leur bilan en matière de droits humains, est une amélioration par rapport au statu quo de la réglementation du contenu. Il convient également de mentionner le fait que Facebook est une société américaine et est redevable aux intérêts de la politique étrangère américaine, un fait que tous ceux qui veulent éviter l’hégémonie mondiale des États-Unis sur la communication doivent garder à l’esprit.

La seule réponse est de faire en sorte que Facebook ou toute entreprise comme celle-ci n’existerait plus. Ce n’est pas une suggestion fantaisiste – nous avons fait des choix politiques dans le passé qui ont permis à Facebook d’exister sous sa forme actuelle. L’acquisition de WhatsApp par Facebook n’aurait jamais dû être autorisée pour des raisons qui sont désormais claires. Son investissement dans Jio soulève de nouvelles inquiétudes quant à son enracinement dans l’économie indienne grâce à la numérisation des petites entreprises, préoccupations qui sont exacerbées par l’achat imminent par Jio de l’activité de vente au détail Future Group. Les différents bras de Facebook devraient être démolis, mais ce ne devrait être que le début. Le modèle commercial de la publicité par l’attention et la thésaurisation des données doit être interdit pour la sécurité de notre avenir commun. Toutes les personnes intéressées par la démocratie, dans différentes nations, doivent exiger des politiques publiques qui rendent ces modèles commerciaux peu attrayants. Ce type de politique publique peut inclure le fait de rendre illégale la thésaurisation des données, de rendre les remises importantes via des plates-formes numériques financièrement irréalisables grâce à la fiscalité, d’interdire la publicité numérique par la vente de données personnelles plutôt que de données de groupe, etc.

Nos gouvernements ne franchiront pas seuls cette étape, enracinés dans leur pouvoir grâce à l’utilisation des médias sociaux. Nous sommes loin de l’époque où les gens rêvaient que Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux démocratiseraient la communication. Si nous voulons vraiment nous assurer que la communication a une chance de démocratie, nous devons exiger la fin de Facebook.

Jai Vipra est un chercheur en politique technologique qui se concentre sur l’économie des plates-formes numériques dans les pays du Sud

