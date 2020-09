Santa Clarita Diet Saison 4: distribution, date de sortie prévue de l’intrigue, torsion et toutes les informations !!

Santa Clarita Diet est une série comique Netflix qui a toujours fait rire le public et qui peut être appréciée par les téléspectateurs. Le jeu fantastique de ce casting a permis au spectacle de se dérouler pendant trois belles saisons, et la quatrième en est une. Voici quelques actualités concernant la quatrième saison de la série. Lisez l’article pour en savoir plus sur exactement le même.

Santa Clarita Diet Saison 4 DATE DE SORTIE

La saison 1 de la série est sortie en février 2017 et a été suivie des deux saisons suivantes en mars 2018 et mars 2019, respectivement. Les fans attendaient avec impatience une autre saison consécutive. Mais voici une triste nouvelle, en avril 2019 , Netflix a annoncé l’annulation de l’émission pour sa quatrième saison et la saison 3 de cette série serait la dernière.

En revanche, les constructeurs semblent obtenir un nouveau superbe studio et pourraient renouveler la série. Pourtant, il n’y a eu aucune information concernant la même chose.

Santa Clarita Diet Saison 4 CAST

Le casting direct de cette série reviendra pour la quatrième saison si elle est faite. Ceux-ci inclus

Drew Barrymore comme Sheila Hammond

Timothy Olyphant comme Joel Hammond

Liv Hewson comme Abby Hammond

Skyler Gisondo comme Eric Bemis

Santa Clarita Diet Saison 4 PLOT

Il n’y a aucune confirmation de ce complot pour sa quatrième saison. Il était censé reprendre à la fin de l’année précédente, et cela aurait pu clarifier la voie à suivre pour Joel, qui semblait être devenu un zombie dans la saison trois de ce groupe. En dehors de cela, il pourrait y avoir beaucoup plus de rebondissements, ce qui ajoutera sûrement plus de plaisir au spectacle. J’espère que le spectacle s’est renouvelé pour la quatrième saison et que nous verrons exactement la même chose bientôt.

