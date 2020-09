Défi Mega Raid ‘Pokémon GO’: Et si nous ne terminons pas vraiment cela?

Pokemon GO Crédits: Niantic

C’est une semaine de Mega Raid Challenge ici à Pokémon GO, et pour ma part, je n’ai jusqu’à présent fait qu’un seul Mega Raid. Nous sommes censés terminer 2 millions de choses au cours de la semaine pour débloquer Mega Pidgeot, quelque chose qui ne vaut pas la peine pour faire les raids ou pour la récompense: si nous ne débloquons pas Mega Pidgeot , Je serai très bien avec ça.

Nous n’avons pas encore de mises à jour de progrès de Niantic sur celui-ci, ce qui est un peu étrange étant donné que nous sommes dans quelques jours et que nous avons traversé d’autres défis similaires en quelques instants. J’espère que nous en aurons un avant le week-end, alors qu’en théorie, nous verrons plus d’action. Même ainsi, je vois une action de raid assez limitée dans ma région. Ironiquement, avoir plus de raids donne l’impression que cela les rend plus difficiles à faire, car vous ne savez pas si vous obtiendrez une masse critique de aléas. Ajoutez à cela le fait que le Mega Raid récompense – une certaine énergie que vous pouvez utiliser pour obtenir une partie du chemin pour augmenter la puissance d’un Pokémon pendant 4 heures – ne vous semble tout simplement pas valable.

Un peu de contexte: le Pokémon GO La communauté n’a jamais terminé l’un de ces défis. Pendant tout mon temps à participer et à observer les défis de la communauté à travers les jeux, je n’en ai jamais vu qu’un échouer: un Pokémon Soleil et Lune défi qui est entré de manière spectaculaire sous ses objectifs. Il y en a probablement plus, mais la grande majorité de ces choses sont soigneusement réglées pour s’assurer que les joueurs sont en mesure de le faire.

Ces choses sont faites dans une boîte noire, comme elles le sont habituellement. Nous ne pouvons jamais être sûrs qu’un développeur de jeux ne prépare pas les livres et franchement, je m’en fiche. Mais cela devrait, en théorie, être possible d’échouer, et je serais très intéressé de voir ce qui se passe dans ce cas. Mega Pidgeot est le genre de récompense sans laquelle le jeu pourrait se passer, donc ce n’est pas si mal à expérimenter.

Mon intuition est que tout ira bien, et nous terminerons cela comme toujours. Nous pouvons facilement compléter cela sans que chaque joueur de GO fasse un seul raid. Pourtant, cela doit être le moins excité que j’ai jamais été pour un tel défi.

