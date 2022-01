Richard Hammond prend le volant d’une voiture qui l’a presque tué il y a 16 ans

Une vidéo montre Richard Hammond prenant le volant de la voiture qui l’a presque tué il y a 16 ans, étant monté dans le véhicule pour du nouveau contenu pour son site Web DriveTribe.

Hammond a été blessé dans un dragster Vampire lors du tournage d’un segment pour Vitesse supérieure en septembre 2006. Il voyageait dans la voiture à réaction, qui peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 370 mph, à l’aérodrome d’Elvington près de York lorsqu’un des pneus avant s’est rompu, faisant perdre le contrôle au présentateur.

Crédit : Alamy

Bien qu’il souffre d’une grave lésion cérébrale et qu’il soit dans le coma pendant deux semaines, Hammond s’est heureusement complètement rétabli.

Maintenant, il a retrouvé le modèle de DriveTribe, la communauté numérique créée par Hammond et son ancien Vitesse supérieure collègues Jeremy Clarkson et James May.

Le site a partagé une vidéo YouTube annonçant ses plans pour 2022, déclarant dans la description: «Richard Hammond nous divertit sur nos écrans depuis plus de 20 ans maintenant, mais une voiture a presque changé les choses pour toujours – la voiture à réaction Vampire. Dans cette vidéo, Hammond expose les plans de DriveTribe pour 2022, avant d’essayer de se familiariser à nouveau avec la voiture de vitesse terrestre à plus de 300 mph.

La vidéo montre Hammond debout derrière un podium, discutant du contenu en préparation pour l’année à venir – au milieu de l’annonce de la fermeture du site Web et de l’application DriveTribe à la fin du mois.

« Cette année, je ferai ce que j’ai juré de ne jamais faire, et je retournerai dans le dragster vampire qui m’a presque tué », a-t-il déclaré à la caméra, les coins de la voiture jaune vif étant visibles derrière lui.

En s’approchant de la voiture, il dit : « Re-bonjour. Tu as l’air en meilleure forme que la dernière fois que je t’ai vu, de toute façon.

Crédit : YouTube/DriveTribe

Montant dans la voiture, il poursuit : « Bon, eh bien, voilà.

«Ce qui est étrange, c’est que je me souviens de la dernière fois que je suis entré dans cette chose, mais je ne me souviens pas d’en être sorti. Donc techniquement, je suis toujours dedans.

Apparaissant mal à l’aise, il lève ensuite les yeux et dit à son collègue de DriveTribe, Mike Fernie : Bonne 2022.

Le clip laissait des choses légèrement ambiguës quant à savoir si Hammond conduirait ou non le dragster Vampire cette année – des petits pas, et tout ça.

Crédit : YouTube/DriveTribe

Cependant, la vidéo s’est terminée par des images en gros plan du véhicule, avec un texte à l’écran disant : « Bientôt… »

Plus tôt dans la journée, DriveTribe a annoncé la fermeture de son site Web et de son application, mais continuerait de partager du contenu via Hammond.

« Depuis de nombreux mois, nous sommes confrontés à des défis industriels importants, qui ne mènent malheureusement nulle part », indique un communiqué.

« La pénurie mondiale prolongée de puces informatiques a posé un certain nombre de défis à l’industrie automobile et entraîné de sévères réductions des budgets marketing dans l’ensemble de l’industrie. Cela a créé un environnement d’exploitation incroyablement difficile pour des entreprises comme la nôtre qui dépendent de la publicité.

« Nous allons donc malheureusement mettre un terme aux sites Web et applications DriveTribe et FoodTribe, ainsi qu’à l’activité qui les sous-tend, à la fin de ce mois.