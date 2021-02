Comment créer un groupe de messagerie dans Gmail et à quoi il sert

Gmail, la plate-forme de messagerie la plus populaire aujourd’hui, dispose d’une tonne de fonctionnalités qui peuvent vous faciliter la vie (comme celle-ci qui vous permet d’ajouter des e-mails en tant que pièces jointes). Cependant, la plupart des gens n’utilisent que les fonctionnalités de base. Voulez-vous sortir du peloton? Eh bien, nous expliquerons comment créer un groupe d’e-mails dans Gmail et à quoi cela sert.

Vous avez sûrement envoyé des milliers d’e-mails Gmail dans votre vie et l’un d’entre eux a probablement été destiné à un groupe de personnes. Après avoir lu ce guide, vous pourrez tirer le meilleur parti d’une fonctionnalité Gmail rarement explorée par ses utilisateurs.

Téléchargez la version allégée de Gmail

À quoi sert la création d’un groupe de messagerie?

À certains moments de la vie, vous devrez peut-être envoyer le même e-mail à trois personnes ou à une petite foule de cinquante. La création d’un groupe de messagerie est pour simplifiez la planification d’événements, le flux de travail, le partage de documents ou simplement le chat.

Heureusement pour toi créer un e-mail de groupe dans Gmail n’est pas compliqué et il existe deux façons assez simples d’y parvenir. Jetez un œil aux deux méthodes et appliquez celle que vous aimez le plus pour créer un groupe personnalisé dans Gmail auquel envoyer des e-mails.

Étapes pour créer le groupe

Ensuite, nous présenterons deux méthodes différentes pour créer des groupes dans Gmail. Suivez simplement les étapes et choisissez celui qui vous convient le mieux.

Comment créer manuellement un e-mail de groupe dans Gmail

La première chose à faire est allez sur le site Web de Gmail ou ouvrez l’application et connectez-vous à votre compte .

. Cliquez sur le bouton Composer se trouve en haut à gauche de la page.

se trouve en haut à gauche de la page. Une fenêtre apparaîtra dans le coin inférieur droit.

dans le coin inférieur droit. Accédez à la section À et commencez à saisir les adresses e-mail que vous souhaitez ajouter à l’e-mail de votre groupe.

que vous souhaitez ajouter à l’e-mail de votre groupe. Séparez chaque e-mail avec une virgule.

avec une virgule. Complétez l’e-mail et appuyez sur Envoyer.

C’est fait! Alors peux envoyer des e-mails de groupe manuellement en quelques secondes et sans complications. Vous avez réalisé? C’est un processus assez simple.

Comment créer un e-mail de groupe dans Gmail à l’aide d’étiquettes de contact

Il existe une autre façon de créer des e-mails de groupe dans Gmail, c’est en utilisant Étiquettes de contact. Cette méthode est idéale pour des groupes spécifiques avec des personnes avec lesquelles vous communiquez fréquemment. Par exemple, vous pouvez utiliser des balises de groupe pour « Collaborateurs », « Fêtes du week-end », « Famille » ou tout autre groupe de personnes auquel vous pensez. Pour y parvenir, il vous suffit de suivre ces étapes.

Accédez au site Web de Google Contacts.

Choisissez chaque contact que vous souhaitez ajouter à la balise.

que vous souhaitez ajouter à la balise. Cliquez sur le bouton Modifier en haut et ajouter la balise correspondante .

. presse sauvegarder .

. Accédez à Gmail.

Choisir Rédiger .

. Dans la section Pour , saisissez le nom de la balise à laquelle vous souhaitez envoyer un e-mail.

, saisissez le nom de la balise à laquelle vous souhaitez envoyer un e-mail. L’étiquette doit apparaître comme une suggestion. Si c’est ainsi, sélectionnez l’étiquette, remplissez l’e-mail et appuyez sur Envoyer .

. Si l’étiquette ne vous suggère pas, cliquez sur la section À .

. Une fenêtre apparaîtra avec votre liste de contacts .

. Dans la section Gérer les balises, il y a un menu déroulant. Cliquez dessus et sélectionnez l’étiquette à laquelle vous souhaitez envoyer l’e-mail .

. presse Tout sélectionner ou choisir des contacts dans la liste . Puis appuyez sur Insérer.

. Puis appuyez sur Insérer. Complétez l’e-mail et appuyez sur Envoyer.

Astucieux! Quand tu fais tout cela, tu peux envoyer un e-mail de groupe à l’aide des libellés Gmail. Au début, cela peut être plus long, mais vous constaterez ensuite que cela vous fera gagner beaucoup de temps.

Qu’est-ce que l’invite de fonctionnalité intelligente de Gmail et comment y répondre

D’autre part, nous vous invitons à voir ce tutoriel qui explique comment utiliser Gmail sans connexion Internet. Aussi, vous devriez jeter un œil à cette astuce pour annuler l’envoi d’un email déjà envoyé dans Gmail.

Et vous, quelle méthode allez-vous choisir?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂