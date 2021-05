Windows 10X ne sera pas dévoilé: Microsoft l’annule et cela dit au revoir à la Surface Neo

Audevard X Wrap Bande Noire 10cm x 4,5m 12 unités

X-­WRAP est une bande cohésive. Cela signifie qu'elle adhère uniquement sur elle-­même et ne colle pas aux poils. Sa parfaite tenue en place rend inutile l'emploi d'attaches et permet les mouvements du cheval (au repos ou à l'entraînement). Les utilisateurs apprécient sa parfaite tenue qui lui permet d'épouser les formes du membre du cheval et rend inutile l'emploi d'attaches. Il permet l'effort du cheval sportif. Ses fibres élastiques sont issues d'une technologie innovante associant la qualité, l'efficacité et la praticité : hydrophobes pour une meilleure protection contre les contaminations extérieures ; aérées pour faciliter la cicatrisation et limiter les risques de macération ; présence d'une languette rouge pour marquer le démarrage de la bande ; bande autodéchirable facilement et nettement. X-WRAP assure une contention périphérique homogène et adaptable. X-WRAP permet une action durable car elle ne se détend pas et répond parfaitement aux contraintes d'utilisation d'une bande de contention.