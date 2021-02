Le champagne est-il plus fort que les boissons alcoolisées sans bulles?

Un conseil souvent parlé met en garde ceux qui célèbrent avec une bouteille de champagne; prétendument, le champagne vous fait boire plus rapidement que d’autres boissons avec une teneur en alcool similaire. Mais quelle part de vérité y a-t-il dans cette déclaration? En d’autres termes, devez-vous faire preuve de modération supplémentaire avec le champagne en cette Saint-Valentin?

Bien qu’une coupe de champagne typique ne contienne pas plus d’alcool que de vin, il existe des preuves qu’elle altère les gens plus rapidement que son homologue plat. Mais ce n’est pas seulement le champagne qui peut avoir cet effet, c’est n’importe quelle boisson alcoolisée avec des bulles, a déclaré Hildegarde Heymann, scientifique sensorielle au Département de viticulture et d’œnologie de l’Université de Californie à Davis.

Cependant, le jury n’est toujours pas sur la question de savoir si les bulles alcoolisées rendent les buveurs ivre plus rapidement que les gens qui consomment encore des boissons alcoolisées.

Dans une étude de 2007, les scientifiques ont rencontré 21 participants à trois reprises, leur servant une boisson différente à chaque fois. Tout d’abord, un verre de vodka, soigné. Ensuite, de la vodka mélangée à de l’eau plate. Enfin, de la vodka mélangée à une quantité équivalente d’eau gazeuse. Avant chaque rendez-vous, les participants ont jeûné pendant la nuit. Ils avaient cinq minutes pour boire la vodka – puis, au cours des quatre heures suivantes, les scientifiques ont mesuré leurs concentrations d’alcool dans le sang à l’aide d’un alcootest.

Les résultats de l’étude, publiés dans le Journal of Forensic and Legal Medicine , semble confirmer que les boissons alcoolisées pétillantes font vraiment boire les gens plus rapidement. En moyenne, la vodka pétillante a augmenté les concentrations d’alcool dans le sang plus rapidement que la vodka pure et diluée. (Fait intéressant, les vodkas pétillantes et diluées ont augmenté les concentrations d’alcool dans le sang plus rapidement que la vodka pure, selon cette même étude. C’est un phénomène Bien soutenu par d’autre rechercher . Les concentrations d’alcool dans le sang augmentent plus rapidement avec les boissons avec des concentrations d’alcool de 10 à 20% – un cocktail ou un verre de vin, par exemple. Les boissons plus fortes semblent ralentir l’absorption de l’alcool dans la circulation sanguine.)

Mais très peu d’autres études étayent cette constatation. La seule autre expérience pour explorer cette question, publiée en 2003 dans la revue Alcool et alcoolisme inclus seulement 12 participants. Au lieu de comparer la réponse de chaque participant à une boisson alcoolisée plate ou gazeuse, ils ont classé les participants en deux groupes: les buveurs de vin tranquille et les buveurs de vin mousseux. Les scientifiques ont constaté que les participants buvant du vin mousseux absorbaient plus d’alcool; mais avec si peu dans chaque groupe, la différence pourrait avoir été due à la variation naturelle de la tolérance à l’alcool.

Disons que le champagne nous fait boire plus vite. Comment cela fonctionnerait-il? Tout dépend de la vitesse à laquelle l’alcool se déplace dans le tube digestif. Alors que l’estomac absorbe de l’alcool, les intestins sont beaucoup plus efficaces pour transférer la substance dans notre sang, a déclaré Heymann. Ainsi, plus l’alcool reste longtemps dans l’estomac, moins vous devenez ivre. Ce processus est contrôlé par le sphincter pylorique, une sorte de porte qui s’ouvre pour laisser les aliments sortir dans les intestins ou se ferme pour les laisser digérer dans l’estomac. C’est pourquoi c’est une bonne idée de manger un apéritif avec votre champagne: « Si vous mangez de la nourriture avec votre alcool, cela ralentit le processus et vous vous enivrez moins », a déclaré Heymann à 45Secondes.fr. Le sphincter se ferme pour laisser digérer les aliments. En conséquence, votre sang absorbe l’alcool sur une plus longue période de temps, a déclaré Heymann.

Quant à savoir pourquoi les spiritueux nous font boire moins vite que les boissons plus faibles: scientifiques faire l’hypothèse que des concentrations élevées d’alcool irritent la muqueuse de notre estomac, la faisant produire du mucus. Imitant la nourriture, le mucus fait que le sphincter pylorique reste fermé.

La carbonatation pourrait déclencher l’ouverture du sphincter pylorique plus tôt qu’elle ne le ferait autrement, vidant le contenu de l’estomac dans les intestins, a déclaré Heymann. Certaines études suggèrent que la carbonatation raccourcit la durée pendant laquelle les aliments et les boissons restent dans l’estomac. Cependant, une grande partie de cette recherche a été menée dans le du début au milieu du 20e siècle . Suite des études récentes suggèrent que les boissons gazeuses et plates passent le même temps dans l’estomac.

Donc, si vous espérez profiter d’une coupe de champagne le jour de la Saint-Valentin, vous n’avez probablement pas à vous soucier d’une très mauvaise gueule de bois (à condition de consommer avec modération, bien sûr). Pour agir en toute sécurité, allez-y et associez votre boisson à une bouchée – peut-être une boîte de chocolats.