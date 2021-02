Combien de temps le Samsung Galaxy S21 peut-il fonctionner sous l’eau?

Le Samsung Galaxy S21 résistera-t-il à un test d’eau difficile?

Le Samsung Galaxy S21 est le nouveau terminal que la firme sud-coréenne a présenté cette année. Bien que ce ne soit pas une révolution par rapport à son prédécesseur le Galaxy S20, C’est toujours un excellent terminal pour tous ceux qui souhaitent acquérir un nouveau smartphone en 2021.

Depuis que Samsung a lancé le Galaxy S7 sur le marché, Tous les téléphones de la gamme Galaxy S ont un indice de protection IP68 (résistance à la poussière et à l’eau). Une fonction qui, bien que pas vraiment essentielle, peut nous sauver à plus d’une occasion.

Et maintenant, un youtubeur appelé Photo Owl Time Lapse a voulu tester la résistance à l’eau de ce magnifique et nouveau terminal. Le Samsung Galaxy S21 tiendra-t-il? Voyons voir.

Le Samsung Galaxy S21 subit un test d’eau rigoureux

Le Samsung Galaxy S21 durera-t-il une semaine immergé dans l’eau? Au moment où nous écrivons cette nouvelle, le youtubeur mentionné précédemment enregistre cette situation.

Pendant plus d’une semaine, il enregistrera le comportement du S21 immergé dans l’eau et comptera son évolution pour vérifier si, effectivement, résiste à tout le processus.

Mais comment rechargez-vous le téléphone? Comme ils nous le disent de Gizmochina, via un chargeur sans fil situé sur les parois du réservoir d’eau.

Dans la description de la vidéo, le créateur de contenu déclare que vous n’avez sorti l’appareil de l’eau que deux fois puisque le chronomètre mobile ne dépasse pas 99 heures, 59 minutes et 59 secondes. De même, il reconnaît également que l’appareil lui a montré une notification d’humidité après près de 118 heures d’immersion dans l’eau.

À ce stade, l’écran ne répondait pas et après 241 heures, les haut-parleurs ne fonctionnaient pas non plus.

Qu’est-ce que cela signifie pour un mobile d’être IP68, et quels tests il doit passer pour l’être

Évidemment, la classification IP68 du terminal indique qu’il peut résister dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes, donc le fait que le mobile rester en activité pendant au moins autant de jours dans l’eau est tout un exploit.

Alors si vous envisagez d’acquérir un Samsung Galaxy S21, jetez un œil à l’analyse que nous publions dans 45Secondes.fr. À notre avis, le Samsung Galaxy S21 Ultra est la meilleure option malgré un prix un peu plus élevé grâce surtout à sa meilleure section photographique.

