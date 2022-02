Tom Holland a été ridiculisé sur les réseaux sociaux, mais il a répondu à ses détracteurs

célébrités

Tom Holland est l’un des acteurs les plus connus et les plus aimés au monde, mais tout au long de sa carrière, il a également reçu des critiques. Bien que, maintenant, il ait réussi à répondre. Voir!

© GettyTom Holland

A seulement 25 ans, Tom Holland réussi à devenir l’un des acteurs les plus importants de sa génération. Et, bien qu’il ait déjà eu une longue carrière, c’est son arrivée chez Marvel qui l’a propulsé vers une renommée internationale. Le Britannique a personnifié la nouvelle version de Spider-Man en six films et est devenu l’un des favoris de la franchise grâce au fait qu’il a su donner au nouveau Peter Parker un air détendu et frais.

Cependant, au-delà de son succès avec Marvel, Tom Holland il commence à être sollicité par différentes productions. Eh bien, son niveau d’acteur attire beaucoup d’attention et, pour cette raison, l’année dernière, il est venu jouer dans plus d’un film. Parmi eux se trouve Inexploré, qui sortira dans toutes les salles la semaine prochaine. Dans le film, il incarne Nathan Drake qui se lance dans une aventure pleine d’action.

A tel point que, pour promouvoir Inexploré, Holland a fait une tournée en Europe dans laquelle il a présenté, avec ses co-stars, le film. Et, l’un des pays qu’il a visités et où il a généré le plus de controverse était pendant son séjour en Espagne. Eh bien, la vérité est que l’acteur, d’origine britannique, ne parle pas un mot en espagnol et a donc dû recourir à un traducteur dans chaque interview qu’il a donnée dans ce pays.

Cependant, la vérité est que certains fans de Tom ne l’ont pas laissé passer une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux et dans laquelle il est montré qu’il ne parle pas un seul mot dans la langue depuis qu’il avait dit qu’il le faisait. C’est pour la même raison que, lors d’une vidéo promotionnelle du film, l’interprète a évoqué toutes les blagues qu’il a reçues pour son petit mensonge.

Dans l’audiovisuel, il a expliqué qu’il devenait blanc et devenait confus en essayant de répondre à une question en espagnol. Pourtant, il semble que maintenant Tom Holland Il a étudié et, lors de son séjour en Espagne, a réussi à comprendre quelques mots. En fait, dans la vidéo promotionnelle de Inexploré Il a dit: « Je ne comprenais clairement pas l’espagnol à l’époque, mais maintenant je vais vous traduire ce petit passage pour vous montrer que je parle couramment l’espagnol.”.

Sans aucun doute, le fait d’avoir autant de fans hispanophones a conduit Holland à se plonger dans l’étude de cette langue. Eh bien, avec sa carrière en plein essor, il parcourra de nombreux pays avec cette langue et il n’avait d’autre choix que de l’apprendre. Bien sûr, pour le moment, il n’y a aucune nouvelle d’une éventuelle arrivée en Amérique latine, donc seuls les Espagnols apprécieront de parler en espagnol.

