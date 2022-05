‘Péril!’ La série de victoires de la championne Mattea Roach prend fin

« Jeopardy! » de Mattea Roach série de victoires est terminée.

La championne en titre a perdu contre la nouvelle venue Danielle Maurer lors de l’épisode de vendredi du jeu télévisé à succès, laissant ses gains totaux à 560 983 €. Le nombre de matchs remportés par Roach correspond également à son âge : 23 ans.

« Cela ressemble toujours à un rêve », a déclaré Roach dans un communiqué. «Je suis vraiment venu ici en espérant peut-être gagner un match et je n’arrive toujours pas à y croire. Vous savez, c’est étrange, évidemment je n’ai pas réussi dans le dernier, mais je me sens toujours si heureux et si chanceux d’avoir eu cette expérience.

Roach était en tête avec 19 200 € alors que les concurrents entraient dans Final Jeopardy ! dans l’épisode de vendredi. Elle a parié 3 601 € et n’a pas donné de réponse correcte.

Maurer, un responsable du marketing numérique basé en Géorgie, est entré dans le tour avec 11 400 € et a parié 4 200 €. Maurer a donné une réponse correcte, portant son total à 15 600 €.

Roach, un tuteur canadien, a terminé à la deuxième place, 1 € derrière Maurer avec 15 599 €.

Les gains du concurrent n’étaient pas trop minables. Jeopardy Productions, Inc.

Vous vous demandez quel indice a conduit à la fin de la séquence de victoires de Roach ? La catégorie était « USA » et l’indice disait : « Ces 2 maires ont donné leurs noms à une installation construite sur le site d’un ancien hippodrome appartenant au magnat de Coca-Cola Asa Candler. »

La réponse était : « Qui sont William Hartsfield & Maynard Jackson ?

Roach se classe cinquième sur la liste des matchs consécutifs de tous les temps et la liste des gains de la saison régulière la plus élevée de tous les temps. Il n’y a que quatre autres « Jeopardy! » concurrents qui ont gagné plus de jeux ou plus d’argent : Ken Jennings, Amy Schneider, Matt Amodio et James Holzhauer.

« Quand je pense au calibre de ces quatre joueurs, je n’ai vraiment pas l’impression de mériter d’être mentionné dans le même souffle qu’eux pour être honnête », a déclaré Roach dans le communiqué. « Et il y a un écart financier notable entre mon argent et le leur, mais c’est une réalisation incroyable. Genre, je n’arrive pas à y croire. C’est un si grand honneur que l’on parle de moi par rapport à des gens comme Ken, James, Matt, Amy. C’est, waouh. Il n’y a pas de mots.

Roach sera de retour, après s’être qualifié pour le Tournoi des champions de cet automne.