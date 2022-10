Comment configurer le microphone de votre Samsung Galaxy pour enregistrer des vidéos ASMR

Tant que vous avez un téléphone Samsung Galaxy avec le « mode Pro » disponible en enregistrement vidéo, vous pouvez le configurer pour capturer l’ASMR dans la meilleure qualité… Nous allons vous montrer comment !

Ça ne fait aucun doute que Les vidéos ASMR sont à la modeet en fait, un bon volume de vues sur YouTube, Twitch et d’autres plateformes vidéo en ligne se concentrent sur ce type de créateurs de contenus et de chaînes spécialisées qui Ils nous fournissent du bruit blanc, des chuchotements et toutes sortes de sons doux qui produisent détente et plaisir pour nous aider à nous endormir plus rapidement et à mieux nous reposer.

Il est donc logique que, compte tenu ascension et acceptation dans les différents services de diffusionde nombreux créateurs de contenu se sont intéressés à ces vidéos ASMR (‘Réponse du méridien sensorielle autonome’), même si tous n’ont pas l’équipement nécessaire pour capturer les audios avec la meilleure qualité même s’il s’agit de chuchotements ou de très légers sons.

Mais ne t’inquiète pas si quelqu’un a pensé à enregistrer l’ASMR ou se lance dans cet art sans avoir beaucoup d’argent, car comme nous l’ont dit les confrères de SamMobile, il semble que Samsung veut nous aider à prendre ce type de vidéo directement avec un smartphone de la famille Galaxy, sans équipement spécifique haute sensibilité onéreux et donc sans surcoût élevé.

Pour cela, évidemment, nous aurons besoin d’un smartphone Galaxy avec le mode « Vidéo professionnelle » activé qui nous permet de toucher la configuration des enregistrements, et plus tard suivez quelques étapes de réglage simples que Samsung Indonesia a partagé sur ses réseaux sociaux.

Samsung fait à nouveau un clin d’œil à la communauté ASMR et explique maintenant comment configurer le mode « Pro Video » de ses téléphones Galaxy pour enregistrer l’ASMR sans avoir besoin d’accessoires coûteux ou de plus de fantasmes.

Ce n’est pas la première fois que Samsung parraine un projet ASMR ou s’implique dans cette communauté de créateurs de contenu, puisque votre C-Lable programme interne d’incubation d’idées du géant sud-coréen, déjà dans le passé il a soutenu le projet aiMo en tant que solution d’enregistrement vidéo ASMR pour smartphones, sous forme de un accessoire en forme d’oreilles ce qui a amélioré la sensibilité.

Cette fois nous n’aurons pas besoin d’accessoires ou de plus de fantasmes, mais comme une image vaut mille mots, nous n’allons plus nous en mêler et nous laissons le tutoriel entre les mains de Samsung Indonésiequi nous a expliqué dans une vidéo de son compte officiel TikTok de manière très simple et détaillée, comment nous devrions configurer notre mobile Galaxy pour obtenir le meilleur son pour les enregistrements de type ASMR:

@samsungindonesia Comment créer des vidéos ASMR avec votre téléphone Galaxy. Obtenez plus de conseils et astuces sur les produits Samsung sur les membres Samsung ! Cliquez sur le lien dans la bio. #SamsungMembers #ASMR #cameratips #tutorial #phonetricks #howto #Galaxytips #GalaxyZFlip4 #WithGalaxy ♬ Passer à Galaxy – Samsung Pourquoi Galaxy

Maintenant que vous l’avez vu vous nous direz ce que vous en pensezet si vous avez déjà envisagé d’enregistrer des vidéos ASMR directement avec votre smartphone.

Dans tous les cas, il convient également de noter que Ce n’est pas qu’un truc les youtubeurs Soit banderolescar ce tutoriel certainement nous aidera toujours à capturer des vidéos avec le meilleur son possible dans pratiquement toutes les situations.

