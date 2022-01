Kirsten Dunst signe le prochain projet de l’ex-réalisateur de Machina, Civil War

Ex-Machina Le scénariste et réalisateur Alex Garland s’associe à nouveau avec le studio A24 pour un film d’action se déroulant dans une « Amérique du futur proche ». Titré Guerre civile, le projet, dont les rares détails ont été rapportés par The Hollywood Reporter, a aligné Homme araignée et Le pouvoir du chien star Kirsten Dunst pour diriger le projet, tous les autres détails de l’intrigue étant actuellement gardés secrets. Sur la base de ce titre, il est difficile de ne pas supposer que Garland se tournera vers les événements récents du monde réel pour s’inspirer.

Dunst jouera dans Guerre civile aux côtés de Wagner Moura (Narcos, l’homme gris), Stephen McKinley Henderson (Clôtures), et Cailee Spaeny (Sur la base du sexe). Travaillant à partir de son propre scénario original, Alex Garland sera à nouveau assis dans le fauteuil du réalisateur, et bien que très peu de choses aient été révélées sur Guerre civile, nous pouvons supposer en toute sécurité qu’il regorgera de thèmes existentiels, de réflexions philosophiques et, si le reste de son catalogue arrière est quelque chose à passer, la guerre civile devrait être ajoutée avec impatience à votre liste de « must-see ».

Le studio bien-aimé A24 produira aux côtés de Gregory Goodman, Andrew Macdonald et Allon Reich de DNA, qui ont travaillé avec Garland sur des projets antérieurs Ex Machina, Anéantissement, et la fonctionnalité à venir Hommes.





Commençant sa carrière en écrivant des sorties sur grand écran aussi importantes que 28 jours plus tard et Ensoleillement pour le réalisateur Danny Boyle, Alex Garland a démontré sa capacité d’auteur avec le film de science-fiction magistral de 2014, Ex-Machina. Avec Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Sonoya Mizuno et Oscar Isaac, Ex-Machina suit un jeune homme, Caleb Smith, un modeste programmeur, qui a la chance de faire partie d’une étrange expérience scientifique dans laquelle il est censé évaluer l’intelligence artificielle en interagissant avec une femme robot.

Ex-Machina a été acclamé par la critique et a ensuite reçu une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original, remportant l’Oscar des meilleurs effets visuels. Revenant aux exemples classiques du genre, Ex-Machina est une science-fiction intime et obsédante qui est lourde d’idées et légère sur les effets spéciaux, et montre le talent évident du scénariste / réalisateur Alex Garland.





Guirlande suivie Ex-Machina avec le tout aussi étrangement brillant Annihilation avec Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Tuva Novotny et Oscar Isaac. Explorant à nouveau des thèmes universels tels que le chagrin et la dépression, Annihilation raconte l’histoire de Lena, professeur de biologie cellulaire et vétéran de l’armée, qui raconte son expédition dans une zone mystérieuse connue sous le nom de « Shimmer ».

Outre la science-fiction évocatrice, Alex Garland a également apparemment démontré son affinité pour l’action, l’acteur Karl Urban révélant que Garland a en fait dirigé la sortie de bande dessinée préférée des fans en 2012, Dred. Quelque chose qui devrait être de bon augure pour la description de Civil War d’une Amérique du futur proche.

Fort de ces projets aboutis derrière lui, Alex Garland Guerre civile est certainement à surveiller. L’ajout de Kirsten Dunst en tant que chef de file est une autre raison d’être excité, l’actrice impressionnant actuellement le public et les critiques avec sa performance dans Netflix. Le pouvoir du chien. Centré sur un éleveur autoritaire (Benedict Cumberbatch) qui répond avec une cruauté moqueuse lorsque son frère ramène à la maison une nouvelle femme et son fils, jusqu’à ce que l’inattendu se produise, The Power of the Dog se situe actuellement à 95% sur Rotten Tomatoes et devrait être un favori du prix.









