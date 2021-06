Jurassic World: Dominion Villain révélé et il rivalisera avec le T-Rex

Le dernier jour environ nous a soudainement bombardés de mises à jour passionnantes, d’affiches et de séquences de Jurassic World: Dominion du réalisateur Colin Trevorrow. Maintenant, l’homme à la tête du troisième (et peut-être dernier) film de la franchise a révélé le dino-méchant qui terrorisera nos héros dans la suite très attendue, le Giganotosaurus, un monstre qui, selon Trevorrow, a de bonnes raisons d’être en colère. .

« Si vous étiez brutalement assassiné il y a 65 millions d’années, [you’d] Probablement [be] assez fou à ce sujet. Le Giganotosaurus, qui est celui qui abat notre T-Rex [in the footage], je savais que c’était le plus grand carnivore connu de l’humanité et je voulais vraiment m’assurer que nous la retenions pour nous assurer que nous avions un méchant pour le troisième film. Nous introduisons un méchant majeur et une rivalité à bien des égards. »

Un point d’intrigue intéressant et plutôt inattendu qui a émergé grâce à la fois aux images récemment dévoilées et aux mises à jour du réalisateur est que le bien-aimé Tyrannosaurus Rex sera en quelque sorte une figure centrale dans Jurassic World : Dominion, et il semble que la rivalité entre le T-Rex et le Giganotosaurus.

Pour ceux qui pourraient être curieux, le Giganotosaurus était un « genre de dinosaures théropodes qui vivait dans ce qui est aujourd’hui l’Argentine, au début du Cénomanien du Crétacé supérieur, il y a environ 99,6 à 97 millions d’années ». Cette espèce particulière de dino était l’un des plus grands carnivores terrestres connus, mais la taille exacte a été difficile à déterminer en raison de l’incomplétude des restes trouvés jusqu’à présent. Le nom de style Monster-mash B-Movie, Giganotosaurus, se traduit en fait par le « lézard géant du sud » beaucoup moins terrifiant, alors attendez-vous à ce qu’il soit laissé de côté. Jurassic World : Dominion.

Colin Trevorrow a également abordé certains des autres nouveaux dinosaures qui apparaîtront dans le film aux côtés du tyrannosaure et du giganotosaurus en guerre. « Le Morus Intrepidus était celui qui mange les dents du Giganotosaurus. Il a été découvert il y a seulement quelques années et je suis sûr qu’il est probablement entré dans votre flux si vous suivez des trucs de dinosaures », a déclaré le réalisateur. « Ils l’ont appelé le petit T-Rex, et j’ai tout de suite été fasciné par ça. C’est l’une des grandes joies de faire ces films. Je suis entré dans le bureau et j’ai dit: » Nous mettons ce type dans le film, ce c’est cool!’ C’est marrant. »

Jurassic World : Dominion ramènera les héros de la franchise Dr Ian Malcolm, Dr Alan Grant et Dr Ellie Sattler dans la mêlée préhistorique, avec les personnages joués une fois de plus par Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura Dern respectivement. Alors que les détails de l’intrigue restent secrets, le dernier film de la franchise en cours, Jurassic World : Royaume déchu, s’est terminé avec plusieurs espèces différentes de dinosaures maintenant lâchées dans le monde, ce qui rend probable que Jurassic World: Dominion trouvera les personnages hérités amenés pour aider à arrêter les bêtes préhistoriques et à s’attaquer à la rivalité des dinosaures aux côtés du monde jurassique Bryce Dallas Howard et Chris Pratt.

Trevorrow a récemment décrit Domination comme « une célébration de toute la franchise », ainsi que « le point culminant d’une histoire qui a été racontée ». Jurassic World : Dominion est prévu pour une sortie en salles le 10 juin 2022, par Universal Pictures. Ces commentaires nous viennent avec l’aimable autorisation de Slash Film.

