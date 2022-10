iPhone 15 Pro : viendra-t-il avec des boutons à semi-conducteurs et trois moteurs Taptic ?

A un an de la sortie attendue de l’iPhone 15, plusieurs fuites ont circulé : une nouvelle analyse laisse entendre que l’iPhone 15 Pro n’aura plus de boutons mécaniques. Cela affecterait également d’autres composants de la conception matérielle.

L’analyste Ming-Chi Kuo annonce en un tweeterque deux modèles de la série iPhone 15 pourraient utiliser des boutons à semi-conducteurs pour le contrôle du volume et l’activation et la désactivation à l’avenir. Ce sont des boutons virtuels indépressibles. Ils donnent à l’utilisateur un retour haptique via des vibrations et transmettent ainsi la sensation d’appuyer sur un bouton physique. Les Taptic Engines en sont responsables.

L’histoire d’Apple avec les boutons à semi-conducteurs

Les boutons à semi-conducteurs sont déjà utilisés sur les iPhone : le bouton d’accueil des iPhone 7 et 8 utilise déjà cette technologie. Les nouveaux trackpads Mac d’Apple ne peuvent pas non plus être pressés physiquement, mais génèrent un retour haptique sous la forme d’une brève vibration.

Il y a quelques années, il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles des boutons à semi-conducteurs seraient utilisés sur l’Apple Watch, mais cela s’est finalement avéré faux.

Deux nouveaux moteurs Taptic pourraient déplacer la batterie

Un Taptic Engine a été installé pour la dernière fois dans chaque iPhone et est responsable de la fonction de vibration. Certains utilisateurs craignent maintenant que les deux nouveaux moteurs Taptic – pour le contrôle du volume et la mise sous/hors tension – ne rendent l’iPhone 15 Pro plus lourd. Beaucoup craignent également une durée de vie de la batterie plus courte si le total de trois moteurs Taptic limite l’espace pour la batterie.

Mais la taille des composants n’est toujours pas claire. D’autres voix soupçonnent que la conception matérielle possible indiquerait plutôt qu’Apple suppose une capacité de batterie accrue.

La fuite des boutons à semi-conducteurs a suivi peu de temps après les premiers détails explosifs sur l’iPhone 15 : les nouveaux modèles seraient déjà équipés d’un port USB-C. Une loi de l’UE le prescrit à partir de l’automne 2024. Selon Forbes, les futurs modèles d’iPhone devraient également avoir plus de RAM (8 Go) et un meilleur objectif d’appareil photo (8P).