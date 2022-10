Dolly Parton dit qu’elle ne prévoit plus jamais de tourner, confirme l’album rock

Dolly Parton a eu une carrière riche en histoire qui a duré près de six décennies depuis qu’elle a été découverte en 1966. Maintenant, à 76 ans, l’icône de la musique country se demande si elle reviendra ou non en tournée, et pourquoi.

« Je ne pense pas que je reviendrai un jour en tournée, mais je sais que je ferai des spectacles spéciaux ici et là, de temps en temps », a déclaré Parton au magazine Pollstar dans une interview publiée le jeudi 27 octobre. un long week-end de spectacles, ou juste quelques spectacles dans un festival. Mais je n’ai plus l’intention de faire une tournée à part entière. J’ai fait ça toute ma vie, et ça prend tellement de temps et d’énergie.

La tournée la plus récente de Parton était Pure and Simple en 2016. Sa douzième tournée, elle a fait la une de 60 représentations à travers les États-Unis et le Canada et elle a été commercialisée comme sa plus grande tournée jamais réalisée en Amérique du Nord.

Dans l’interview de Pollstar, Parton a expliqué que sa décision récente découlait de son inquiétude pour son mari de 56 ans, Carl Dean.

« J’aime rester un peu plus près de chez moi avec mon mari », a-t-elle déclaré. « Nous vieillissons maintenant, et je ne veux pas être absent pendant quatre ou cinq semaines à la fois. »

Parton a révélé que l’une de ses craintes est que quelque chose puisse arriver lorsqu’elle est sur la route, donc rester près de chez elle dans la région de Nashville est primordial pour elle à ce stade de sa vie.

« Quelque chose pourrait arriver », a-t-elle dit. « Je ne me sentirais pas bien si j’étais parti et que quelqu’un avait besoin de moi. Ou je me sentirais mal si je devais quitter une tournée si quelqu’un tombait malade à la maison et avait besoin de moi, puis je devais quitter les fans. «

En ce qui concerne ses fervents fans, Parton remercie la technologie de la garder si connectée à eux sans faire de tournée, d’autant plus que planifier des tournées à part entière prend tellement de temps.

« Je ne me sens jamais séparée de mes fans parce que dans ce monde de haute technologie, vous pouvez être avec eux », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez faire des émissions spéciales de manière spéciale. Je ferai une partie de cela. »

« Mais vous devez travailler pendant des semaines pour préparer un nouveau spectacle génial, une nouvelle tournée qu’ils n’ont pas vue », a-t-elle ajouté. « Il faut des mois pour planifier une tournée, en ce qui concerne les dates de réservation et tout ça. Ensuite, vous devez aussi être parti pendant tout ce temps. C’est plus impliqué que les gens ne le pensent. Vous avez vraiment besoin d’un an, et certainement six mois, pour planifier une grande tournée, juste se préparer à partir sur la route. Donc, vous ne pouvez pas simplement sortir et faire quelques concerts, vous devez vraiment vous engager à faire suffisamment de concerts pour faire tout ce temps et les efforts payent. »

Lorsqu’on lui a demandé lors de l’interview avec qui elle espère faire un duo à l’avenir, elle a énuméré une multitude de noms: Ed Sheeran, Jimmy Fallon, Chris Stapleton, sa filleule Miley Cyrus et les sœurs Wilson du groupe Heart. La plupart des noms répertoriés par Parton sont soit programmés, soit elle espère apparaître sur un prochain album rock-and-roll sur lequel elle a révélé qu’elle travaillait.

« Il y a beaucoup de gens auxquels je n’avais pas beaucoup pensé jusqu’à ce que je commence à créer cet album rock », a-t-elle déclaré. « Je vais y penser sérieusement maintenant. »

La semaine prochaine, Parton devrait rejoindre le Rock & Roll Hall of Fame lors d’une cérémonie d’intronisation le 5 novembre 2022 au Microsoft Theatre de Los Angeles, en Californie. En plus de Parton, qui avait initialement tenté de décliner la nomination, les intronisés de cette année sont Pat Benatar, Duran Duran, Eminem, Eurythmics, Lionel Richie et Carly Simon.

Parton a révélé son lien spécial avec une autre légende de la musique et intronisée au Rock & Roll Hall of Fame, Stevie Nicks, et pourquoi les femmes comme elle ont une place spéciale dans son cœur.

« Je vais aussi lui demander de chanter sur mon album rock », a déclaré Parton, ajoutant plus tard : « J’adore sa personnalité. J’adore ses chansons. J’adore sa voix, je l’aime tout simplement. Comme les gens le font ! »

« Quelqu’un d’autre que j’aime comme ça, c’est Lady Gaga », a-t-elle poursuivi, nommant également Cyrus comme une autre interprète féminine qu’elle admire. « (Gaga) est si talentueuse, si douée, et elle sait exactement ce qu’elle fait à tout moment ! Je pense vraiment qu’elle est aussi une personne incroyable. »

« … J’aime les femmes qui savent qui elles sont, qui tiennent bon et qui sont à la hauteur de ce qu’elles sont dans leur propre esprit, tout en essayant de défendre ce qu’elles croient et d’essayer d’être là pour les gens qui sont ému et inspiré par eux. »