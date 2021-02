Comment choisir son service de dépannage d’urgence ?

Dans la vie de tous les jours, vous n’êtes pas à l’abri de certains désagréments : clefs perdues, problème de tuyauterie, vitre cassée… Ce genre de situation doit être réglée rapidement et nécessite de trouver un professionnel dans les plus brefs délais. Face à l’urgence, il peut être compliqué de trouver le meilleur artisan disponible et à proximité de votre domicile. Pour s’assurer de la meilleure prestation possible et au meilleur prix qui soit, il existe aujourd’hui des plateformes spécialisées dans le dépannage d’urgence. En quelques minutes, vous pourrez trouver le meilleur artisan pour résoudre votre problème tout en évitant les éventuelles arnaques.

Choisir le meilleur dépanneur

Consulter les sites web spécialisés

Certains dommages nécessitent une intervention rapide d’un professionnel. Pour résoudre ce genre de désagrément du quotidien, vous devez donc trouver une entreprise compétente dans les meilleurs délais. Afin d’éviter les mauvaises surprises et vous retrouver avec une facture exorbitante, il est essentiel de s’assurer de la qualité et du professionnalisme de l’artisan avant de faire appel à ses services. Pour cela, vous devez donc consulter le site d’un professionnel sur lequel vous devez trouver sa grille tarifaire. L’indication des tarifs est aujourd’hui une obligation pour tous les artisans réalisant des interventions d’urgence (arrêté du 24 janvier 2017). Cette obligation permet d’éviter les éventuels frais cachés et les abus de la part de certains artisans.

Signature d’un devis ou d’un ordre de réparation

Avant d’engager un artisan pour la réalisation d’une intervention d’urgence, il est nécessaire de signer un devis ou bien au moins un ordre de réparation. Ce document de l’artisan doit mentionner un certain nombre d’informations :

État des lieux ou appareil en panne

Taux horaire de main-d’œuvre

Modalités de l’intervention

Prix de la prestation

Frais de déplacement

La communication de ces différentes informations est aujourd’hui obligatoire et vous permet ainsi d’avoir connaissance du coût de l’intervention. Dans le cas où un professionnel refuse de vous communiquer ces informations, il est préférable de ne pas donner suite.

Édition d’une facture claire et détaillée

Lorsqu’un professionnel intervient à votre domicile, l’édition d’un devis et d’une facture est une étape essentielle. Ces documents doivent être signés pour garantir la bonne exécution de la prestation et protéger les consommateurs face aux risques d’arnaque.

Les avis clients : un indicateur important

Sur internet, les avis clients ont aujourd’hui une importance considérable dans de nombreux domaines d’activité et les professionnels réalisant des interventions d’urgence ne font pas exception. Avant de faire appel à un artisan, il peut s’avérer intéressant de consulter les différents avis laissés par les clients. Si cette information n’est pas forcément objective, elle permet d’avoir une certaine idée de la qualité et du professionnalisme de l’artisan. Pour être sûr de la fiabilité de ces avis, privilégiez les avis vérifiés et les sources de confiance.

Quels sont les meilleurs services de dépannage d’urgence ?

Afin de faciliter la recherche d’un professionnel pour un dépannage d’urgence, il existe aujourd’hui différents sites spécialisés dans ce domaine. Nous vous présentons ici deux sites de confiance dans ce domaine.

Depanneo.com : leader du dépannage en France

Depuis 2016, le site Depanneo apparaît comme la référence dans le domaine du dépannage d’urgence. Grâce à ces nombreux partenariats, ce site dispose aujourd’hui d’une capacité d’intervention sur 90% du territoire français. Sélectionnant les meilleurs artisans dans leur secteur, cette plateforme vous garantit une intervention de qualité et un résultat optimal. Quel que soit le type d’intervention, vous trouverez le bon artisan pour intervenir rapidement chez vous : électricien, serrurier, plombier depanneo… En quelques minutes, Depanneo vous propose une intervention rapide par un artisan reconnu avec des tarifs fixes et clairs.

Mesdepanneurs.fr : le service officiel d’Engie

Soucieux d’éviter les arnaques aux consommateurs, l’entreprise Engie s’est associée avec Mesdepanneurs.fr afin de garantir l’intervention de professionnels reconnus et compétents. Sur ce site web, vous pouvez contacter des artisans qualifiés pour intervenir rapidement dans de nombreux domaines : plomberie, électricité, chauffage, serrurerie… Avec des prix annoncés à l’avance et le sérieux des artisans vérifiés, cette plateforme vous permet ainsi de trouver un professionnel rapidement et éviter les mauvaises surprises.

Grâce aux différents sites spécialisés dans l’intervention rapide de professionnels vous pouvez ainsi trouver facilement des artisans reconnus pour leur sérieux et leur compétence. Pour ne plus vous faire arnaquer et obtenir une réparation de qualité, n’hésitez pas à consulter Depanneo, et contactez le meilleur électricien ou plombier à proximité de votre domicile.