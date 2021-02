Prendre des photos RAW avec iPhone: voici comment cela fonctionne

Depuis iOS 14.3, l’iPhone prend en charge l’enregistrement de photos RAW sans application supplémentaire – cependant, la fonctionnalité est réservée à l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Dans ce guide, nous expliquons comment créer des photos RAW avec des téléphones Apple à partir de l’iPhone 6, à quoi cela sert et quelles applications vous en avez besoin.

La photographie RAW est particulièrement populaire auprès des photographes professionnels, mais même les amateurs ambitieux peuvent tirer le meilleur parti de leurs enregistrements avec des photos au format de données brutes. Avec iOS 10, Apple a déverrouillé RAW pour l’iPhone. Avec l’application appareil photo standard, vous ne pouvez pas encore prendre de photos au format RAW, mais vous pouvez utiliser des applications tierces.

Vous pouvez utiliser ces applications pour prendre des photos RAW avec iPhone

Adobe Lightroom: gratuit, téléchargez-le depuis l’App Store Manuel, prix: 4,49 euros, téléchargez-le sur l’App Store ProCamera, prix: 9,99 euros, téléchargeable sur l’App Store

Tout ce que vous avez à faire est de définir la photographie RAW dans l’application respective. Dans le manuel, cela fonctionne comme suit: Démarrez l’application, puis sélectionnez « Paramètres » et activez « Enregistrer RAW » avec le curseur. Vous avez alors le choix si les images doivent être enregistrées uniquement au format RAW ou en plus au format JPEG.

Avec Adobe Lightroom, vous devez sélectionner DNG comme format après le démarrage. Il s’agit du format de données brutes d’Adobe. Les images enregistrées peuvent être modifiées directement dans l’application. La photo peut ensuite être partagée sur les réseaux sociaux ou enregistrée dans la galerie d’images de l’iPhone.

Qu’apporte la photographie RAW?

Dans ce guide, nous abordons ce que vous devez savoir sur la photographie RAW. En bref: lorsque vous prenez des photos normales avec l’iPhone, les informations de luminosité sont traitées et compressées directement dans la caméra. Mais chaque compression garantit que le contenu et les informations existants à l’origine disparaissent. Vous pouvez donc configurer manuellement une balance des blancs, qui est sinon effectuée automatiquement, pour les photos RAW par la suite. Les inconvénients de la photographie RAW incluent l’absence d’un standard uniforme et la taille du fichier, qui est nettement plus grande qu’un JPEG normal.

Prenez des photos RAW avec l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max

Avec les meilleurs modèles actuels d’Apple, vous pouvez également prendre des images RAW – sans aucune application supplémentaire. Il s’agit du format «Apple ProRAW», qui combine les propriétés du format RAW conventionnel avec celles du traitement d’image iPhone. Résultat: contrôle créatif supplémentaire sur les réglages de l’exposition, des couleurs et de la balance des blancs. Apple a activé la fonctionnalité avec la sortie d’iOS 14.3. Bien que ProRAW soit disponible pour tous les appareils photo de la série iPhone 12 Pro, le format ne fonctionne pas en mode portrait.

Avec l’iPhone 12 Pro, vous pouvez prendre des images RAW sans aucun logiciel supplémentaire.

Configurez d’abord l’enregistrement des images ProRAW sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max: activez «Paramètres> Appareil photo> Formats> Apple ProRAW». Notez également que l’enregistrement au format ProRAW nécessite beaucoup plus d’espace de stockage sur votre appareil. Ouvrez maintenant l’application appareil photo et appuyez sur le symbole RAW barré pour activer la fonction. Bien entendu, vous pouvez à tout moment basculer entre les deux modes.

