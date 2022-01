Les fans d’Ana De Armas poursuivent Universal pour 5 millions de dollars après avoir dépensé 3,99 € pour un film dans lequel elle n’était pas

Les fans d’Ana de Armas ont intenté une action en justice contre Universal après avoir loué un film pour voir la star, seulement pour découvrir que sa scène avait été coupée.

L’acteur a été choisi pour le film de 2019 Hieroù elle a joué un intérêt amoureux pour le rôle principal du film Jack Malik, joué par Himesh Patel.

Cependant, la scène de de Armas – dans laquelle elle est apparue en tant qu’invitée aux côtés de Jack sur Le spectacle tardif avec James Corden – a été coupé du film final.

Bien qu’elle n’apparaisse pas dans le film, de Armas figure toujours dans la bande-annonce et c’est ce qui a déçu deux de ses fans.

Après avoir repéré la star dans la bande-annonce, Conor Woulfe et Peter Rosza ont chacun loué Hier sur Amazon Prime pour 3,99 € (2,94 €), rapporte la BBC.

Mais bien sûr, quand ils se sont assis pour regarder le film, de Armas n’est pas apparu.

Ils ont depuis décidé de lancer un recours collectif contre Universal, affirmant que le studio avait utilisé un marketing trompeur et demandent 5 millions de dollars (3,6 millions de livres sterling) de dommages et intérêts au nom des résidents de Californie et du Maryland qui ont regardé le film, selon The Hollywood. Journaliste.

Le procès déclare: « Parce que les consommateurs se sont vu promettre un film avec Ana de Armas par la bande-annonce de Hier mais n’ont reçu aucun film avec une quelconque apparition d’Ana de Armas, ces consommateurs n’ont reçu aucune valeur pour leur location ou leur achat.

Ana de Armas dans sa scène supprimée d’hier. Crédit : Universel

La poursuite continue de faire l’éloge de l’acteur, poursuivant: «Incapable de compter sur la renommée des acteurs jouant Jack Malik ou Ellie pour maximiser les ventes et les locations de billets et de films, l’accusé a par conséquent utilisé la renommée, le rayonnement et la brillance de Mme de Armas. promouvoir le film en incluant ses scènes dans la publicité des bandes-annonces Hier.”

Il a ajouté: « Bien que le défendeur ait inclus les scènes avec Mme de Armas dans les publicités de la bande-annonce du film, dans le but de promouvoir Hier et des ventes et des locations de films attrayantes, Mme de Armas n’est pas et n’a jamais été dans la version publique du film.

Le scénariste Richard Curtis a précédemment déclaré qu’il était « très traumatisant » de devoir couper la scène de de Armas car elle était « brillante ».

Richard Curtis a déclaré qu’il était « traumatique » d’exclure Ana de Armas du film. Crédit : Universel

Il a déclaré à Cinemablend que le public lors des projections de test n’avait pas bien réagi à l’œil errant de Jack lorsqu’il rencontrait le personnage de de Armas à Los Angeles.

Il a déclaré: « Je pense que le public n’a pas aimé le fait que ses yeux se soient même égarés. Parce qu’alors certaines personnes diraient: » Oh, il ne la mérite vraiment pas. Il ne mérite vraiment pas Lily.

« Vous savez, c’est une de ces choses où ce sont certaines de nos scènes préférées du film, mais nous avons dû les couper pour le bien de l’ensemble. »