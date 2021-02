Dépannage d’urgence : comment bien choisir ?

Au quotidien, différents dommages peuvent survenir dans votre maison : fuite d’eau, vitre cassée, panne de chaudière… Face à ce genre de situation, il s’avère essentiel de réagir rapidement et de contacter un professionnel en urgence pour résoudre ces problèmes. Pour être sûr de faire appel au bon professionnel et obtenir le meilleur résultat qui soit, il peut apparaître complexe de choisir parmi les différentes solutions proposées sur ce marché. Afin d’éviter les arnaques et choisir le bon professionnel pour résoudre rapidement votre problème, nous vous donnons ici tous les bons conseils pour faire votre choix.

Faire appel à une entreprise reconnue

Dans la vie de tous les jours, vous n’êtes pas à l’abri de la survenue de certains risques et notamment des problèmes dans votre maison. Lorsque vous êtes amené à avoir des besoins en dépannage d’urgence, vous devez donc trouver rapidement un professionnel pour résoudre votre problème. Ce genre de situation peut s’avérer particulièrement préjudiciable et représenter une facture considérable dans le cas où vous faites appel à un artisan peu scrupuleux.

Pour éviter les éventuelles arnaques, il est important de prendre ses précautions et faire confiance à des entreprises reconnues pour leur sérieux et la qualité de leur service. Afin de résoudre ce problème trop récurrent, le site Depanneo vous garantit un dépannage rapide et sérieux : électricien, serrurier, plombier depanneo… Sur cette plateforme, vous êtes assuré de contacter un professionnel consciencieux qui ne profitera pas de cette situation d’urgence pour vous surfacturer ses services.

Contacter son assureur

Pour couvrir tous les risques du quotidien, vous devez souscrire à une assurance habitation. Obligatoire pour les locataires et très recommandée pour les propriétaires, cette couverture vous permet de faire face à de nombreuses situations d’urgence. Selon les conditions de votre contrat, vous pouvez bénéficier d’un dépannage d’urgence à domicile. Dans le cas où votre assurance multirisque habitation couvre ces risques, vous pouvez bénéficier d’une protection pour différents types de dépannage :

Serrurerie

Plomberie

Vitres cassées

Électricité

Gaz

Dans la majorité des contrats, vous devez contacter d’abord votre assureur qui mandatera un professionnel agréé par la compagnie. Si vous contactez un dépanneur de votre choix, il est possible que l’assureur diminue le montant de votre indemnisation. Pour éviter ce genre de situation, il est donc essentiel de suivre avec attention la procédure de dépannage prévue par votre assurance.

Préparer une liste de professionnels

Pour résoudre une situation d’urgence, il est conseillé de se protéger au mieux et notamment de préparer une liste de professionnels à contacter dans le cas où vous devez régler un problème dans les plus brefs délais. En anticipant ces risques et en préparant une liste des meilleurs professionnels, vous pourrez ainsi faire face à ce genre de situation dans les meilleures conditions qui soient.

Afin d’établir une liste des meilleurs professionnels dans leur domaine, il est important de se renseigner sur internet et de consulter les différents avis sur les professionnels situés à proximité de votre domicile. En préparant cette liste, vous serez ainsi plus serein pour affronter une situation inattendue et pouvant être particulièrement préjudiciable.

Comment faire face aux arnaques ?

De nombreuses personnes faisant appel à un professionnel pour gérer un dépannage d’urgence sont victimes d’arnaques : prix d’intervention exorbitant, remplaçant de pièces sans raison… Afin de protéger au mieux les consommateurs face à ce type de pratique, sachez qu’il existe aujourd’hui des règles qui s’appliquent aux artisans effectuant des prestations de dépannage d’urgence. Ainsi, les articles L.112-1 et suivants du Code de la Consommation vous protègent et vous évitent des situations dans lesquelles vous devez régler une facture au montant majoré. Pour se prémunir face à ce type de situation, sachez notamment que l’artisan doit établir un devis avant son intervention. Ce devis permet de vous assurer de la prestation et du prix total de l’intervention du professionnel.

Bien choisir son artisan : consultez des sites spécialisés

Pour éviter les arnaques, il existe aujourd’hui des sites spécialisés dans le dépannage d’urgence qui recensent les professionnels à proximité de votre domicile. Sur ces sites, vous pourrez ainsi trouver des professionnels reconnus et dont le sérieux et les compétences sont vérifiés. Dans le cas où vous devez gérer une urgence dans votre logement, n’hésitez pas à contacter un professionnel sur ce type de plateforme et évitez les mauvaises surprises.