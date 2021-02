Fonctionnalité: 12 jeux indépendants PS5, PS4 pour être enthousiasmés

Alors que les titres à succès AAA PlayStation 5 et PlayStation 4 qui composent nos listes de souhaits sont sûrs d’être des expériences fantastiques, ce sont les jeux indépendants entre les deux qui sont toujours prêts à nous surprendre et à nous ravir. Qu’il s’agisse d’un récit touchant ou d’une interprétation unique d’un mécanicien éprouvé, la scène indépendante est toujours mûre avec l’innovation. Et c’est quelque chose qui mérite d’être célébré. Donc, ce ne sont là que quelques-uns des plus petits titres à venir sur PS5 et PS4 sur lesquels vous devez garder un œil. N’hésitez pas à cliquer sur chaque page de jeu pour en savoir plus à leur sujet.

Éditeur: ZA / UM / Développeur: ZA / UM Date de sortie: Mars 2021 ( Etats-Unis ) / Mars 2021 ( Royaume-Uni / UE ) À ce stade, nous avons tellement parlé de Disco Elysium: The Final Cut que nous pensons que nos lecteurs les plus dévoués en savent déjà tout. Le RPG isométrique de ZA / UM arrive enfin sur PS5 et PS4 le mois prochain, bourré de contenu supplémentaire et de doublage complet pour l’ensemble du casting. Votre rôle dans le monde d’Elysium est de résoudre une affaire de meurtre, mais cela ne fait qu’effleurer la surface de ce que ce classique PC 2019 a à offrir. Construisez votre personnage comme vous le souhaitez, résolvez des quêtes et des mystères sur le côté, et engagez de longues conversations pour aller au fond de l’enquête. Celui-ci est sûr d’être un classique.

Éditeur: KO-OP / Développeur: KO-OP Date de sortie: 2021 ( Etats-Unis ) / 2021 ( Royaume-Uni / UE ) Goodbye Volcano High est un jeu PS5 où de sympathiques dinosaures vont à l’école. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer? Ce titre ambitieux de KO_OP vise à raconter une histoire d’amour et d’identité de soi qui reflète le monde incertain qui nous entoure. En pratique, cela place le protagoniste Fang dans leur année de fin d’études au lycée, dont la vie est changée à la suite d’un événement. Une histoire branchée répondra à vos choix et à vos options de dialogue, les fans de ce style de narration devraient donc en prendre note.

Développeur: Améliorer les jeux Date de sortie: 2021 ( Etats-Unis ) / 2021 ( Royaume-Uni / UE ) L’humanité est la prochaine expérience de Rez Infinite et du studio Tetris Effect Enhance Games, vous savez donc déjà que celle-ci sera très agréable à la fois pour les yeux et les oreilles. Le pedigree seul est ce qui vaut au prochain match de l’équipe une place sur cette liste, car nous en savons très peu sur ce qu’il prépare dans les coulisses, mais nous pensons que nous sommes assez sûrs de dire que ce sera quelque chose d’unique. La bande-annonce publiée en 2019 le suggère. A lire : G2 Esports a une autre chance de gagner le championnat du monde de cette année, réussiront-ils enfin?

Développeur: Laboratoire Ember Date de sortie: Mars 2021 ( Etats-Unis ) / Mars 2021 ( Royaume-Uni / UE ) Celui-ci n’a guère besoin d’être présenté: Kena: Bridge of Spirits est probablement le jeu indépendant le plus en vue sur PS5 et PS4 à l’heure actuelle. Époustouflant la foule numérique lors de l’événement de révélation PS5 de Sony, le premier jeu du développeur Ember Lab est aussi brillant que brillant peut l’être avec une palette de couleurs frappante et de jolis personnages. On dit qu’il sera lancé au début de cette année – espérons que cela se concrétisera.

Éditeur: Whitethorn numérique / Développeur: Gamieux Date de sortie: 2021 ( Etats-Unis ) / 2021 ( Royaume-Uni / UE ) Nous pourrions tous faire avec un peu de courrier décontracté pour le moment, et Lake est sûr de le fournir à la pelle. Nous sommes en 1986 et Meredith Weiss est retournée dans sa ville natale de Providence Oaks pour commencer à livrer le courrier, mais en plus du travail, tout ce qu’elle fait est entièrement votre choix. Soyez ami avec qui vous voulez, établissez une relation avec qui que ce soit. Le lac ressemble à une expérience extrêmement relaxante, donc plus vite nous y mettrons la main, mieux ce sera. Il est actuellement prévu comme une exclusivité chronométrée Xbox Series X | S, ce qui signifie que les joueurs PS5 et PS4 devront attendre un peu plus longtemps.

Développeur: Neostream Date de sortie: Juil 2021 ( Etats-Unis ) / Juil 2021 ( Royaume-Uni / UE ) Un autre titre indépendant annoncé lors de la vitrine des révélations de Sony sur PS5, Little Devil Inside arrivera enfin sur le marché après avoir été en développement pendant plusieurs années. C’est un RPG d’action avec un monde semi-ouvert et des éléments de survie, mais c’est à peu près tout ce que nous savons. La bande-annonce de révélation avait l’air plutôt bonne, nous avons donc hâte d’en savoir plus sur le jeu de Neostream. A lire : L'iPhone 12 menace le sort de la PS5

Éditeur: MWM interactif / Développeur: Champs cachés Date de sortie: 16 mars 2021 ( Etats-Unis ) / 16 mars 2021 ( Royaume-Uni / UE ) En voici un pour les fans d’horreur parmi vous. Dans exactement un mois, Mundaun est l’œuvre d’un seul homme du nom de Michel Ziegler. Il vous transportera dans la région suisse des Grisons pour une expérience plus sur l’atmosphère créée autour de vous plutôt que sur les frayeurs. Ziegler affirme qu’il n’y a rien d’autre comme Mundaun, ce qui ne fait que renforcer notre intérêt.

Développeur: Très brillant Date de sortie: TBA Open Roads est le prochain jeu de Fullbright, développeur de Gone Home et Tacoma, donc celui-ci est déjà en train de devenir quelque chose d’assez spécial. En tant que Tess Devine, il s’agit d’un titre basé sur un road trip que vous faites avec votre mère dans le passé. Leur relation a toujours été difficile et Open Roads est sur le point d’explorer cela au maximum.

Éditeur: No Matter Studios / Développeur: No Matter Studios Date de sortie: T1 2021 ( Etats-Unis ) / T1 2021 ( Royaume-Uni / UE ) Vous manquez Shadow of the Colossus? Jouez à Praey for the Gods lors de sa sortie dans un proche avenir si c’est le cas. Le jeu PS5 et PS4 émule le classique de l’équipe ICO et vous offre des tas de monstres gigantesques à escalader et à les tuer. La version PS5 tirera parti des fonctionnalités uniques du contrôleur DualSense et fonctionnera même à 60 images par seconde. Les propriétaires de PS4 ne sont pas non plus laissés pour compte avec une version native, mais cette fréquence d’images devra être réduite de moitié. Espérons que ce soit aussi bon qu’il se prépare.

Développeur: Studio Scavengers Date de sortie: TBA La saison représente tout à fait le changement de ton pour Scavengers Studio après la sortie du titre de Battle Royale Darwin Project, qui représente probablement à quel point le développement indépendant peut être libérateur. Vous ferez du vélo à travers des pays étrangers pour tenter de comprendre ce qui se passe dans le monde, rencontrer de nouvelles personnes et découvrir de nouvelles cultures. La saison est présentée comme une évasion de la vie quotidienne et qui pourrait répondre à vos besoins de voyage en ce moment, au moins dans un sens numérique. A lire : Microsoft dit qu'il n'y a pas d'actualité Xbox Series X pour le Tokyo Games Show, le 24 septembre

Éditeur: Annapurna Interactive / Développeur: Machine de coeur Date de sortie: Juin 2021 ( Etats-Unis ) / Juin 2021 ( Royaume-Uni / UE ) Solar Ash est le dernier titre de l’équipe derrière Hyper Light Drifter, et en plus d’une bande-annonce d’annonce d’il y a environ huit mois, c’est littéralement tout ce que nous savons à ce sujet. Heart Machine nous a gardés dans le noir sur ce à quoi nous attendre, nous avons donc du mal à remplir cette case avec des mots significatifs pour être parfaitement honnête. Les images montrées l’année dernière ont certainement quelque chose à voir, et avec un pedigree construit sur la base du titre précédent de l’équipe, Solar Ash sera sûrement une valeur à surveiller.