La nouvelle Ford électrique 2023 de Ford pourrait mettre fin à la Ford Fiesta

De nos jours, le seul endroit où le Ford Fiesta est produite à Cologne, en Allemagne, où le siège de la marque est également situé en Europe.

Il n’est donc pas étonnant que Ford ait choisi Cologne comme «centre d’électrification» pour mettre en œuvre ce plan ambitieux, qui transformera progressivement le portefeuille européen de la marque nord-américaine jusqu’à ce qu’il ne soit composé que de modèles 100% électriques de 2030.

Des mesures ont déjà été prises dans ce sens. La Mach-E Mustang est déjà en production, mais ce sera déjà en 2023 que nous verrons, probablement, l’une des parties les plus importantes de cette stratégie.

C’est en 2023 que débute la production d’un nouveau modèle 100% électrique, plus compact et accessible que la Mustang Mach-E – tout indique que c’est aussi un crossover. Le lieu choisi pour le fabriquer est, justement, l’usine de Cologne où est produite la petite Fiesta.

Une chose que nous savons déjà sur ce nouveau modèle: c’est l’un des résultats de l’accord signé entre Ford et Volkswagen. En d’autres termes, la prochaine Ford 100% électrique sera basée sur MEB, la plateforme dédiée du groupe Volkswagen aux modèles 100% électriques, qui a déjà donné naissance aux Volkswagen ID.3 et ID.4, ou encore aux Skoda Enyaq et CUPRA el -Né.

Qu’arrivera-t-il à la Ford Fiesta?

Lorsque la nouvelle électrique arrivera en 2023, la Ford Fiesta actuelle aura six ans à vivre, le bon moment pour rencontrer un successeur. Le nouvel électrique sera-t-il le successeur de la Fiesta? Préférablement pas. En réalité, la génération actuelle du modèle historique et à succès pourrait bien être la dernière.

Parce que? Précisément grâce à l’utilisation de MEB. Le nouveau modèle électrique Ford qui prendra place dans la chaîne de production Fiesta aura des dimensions similaires à celles de l’ID.3, c’est-à-dire qu’il se situera quelque part entre une Ford Puma et une Ford Focus. Cela signifie qu’il sera trop grand pour être un successeur direct de Fiesta.

De plus, étant 100% électrique, il faut s’attendre à ce qu’il soit considérablement plus cher que l’utilitaire, qui ne dépend toujours que des moteurs à combustion – même les versions les plus accessibles de l’ID.3 dépassent 30 mille euros.

Le groupe Volkswagen développe une version plus compacte du MEB qui donnera naissance aux ID.1 et ID.2, qui correspondront en dimensions à une Polo et un T-Cross, respectivement. Cependant, ce ne sera pas cette version de la plate-forme qui sera utilisée dans la nouvelle Ford électrique – les prévisions indiquent que l’ID.1 n’atteindra le marché qu’en 2025.

Les rumeurs disent que Ford aura déjà en tête un deuxième modèle électrique à produire à Cologne pour atteindre des volumes de production plus élevés, mais pour l’instant, il n’est pas possible de confirmer quand cela se produira et de quel type de modèle il s’agira.

En conclusion, les chances que la Ford Fiesta ait un successeur direct sont de moins en moins nombreuses. Cela signifie que lorsque le nouvel électrique sera lancé sur le marché en 2023, le crossover Puma pourrait bien être le tremplin vers la gamme Ford. Cela n’implique pas que, des années plus tard, Ford ne revienne pas dans le segment.

Source: Auto Motor und Sport.