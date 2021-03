Ray Fisher fournit des détails sur les conversations racistes présumées sur l’ensemble de la Ligue de la justice

Depuis un an, Ligue de justice L’acteur Ray Fisher a accusé le réalisateur des reprises du film, Joss Whedon, de comportement raciste et abusif sur les plateaux du projet, et les dirigeants du studio de Warner Bros. d’avoir permis le comportement de Whedon. Maintenant, Fisher, qui a joué le rôle de Cyborg dans le film, a publié une longue déclaration sur Twitter détaillant les cas de racisme dont il pense que son personnage a été soumis.

Lisez s’il vous plaît. A> E pic.twitter.com/C6PjkBLlDE – Ray Fisher (@ ray8fisher) 2 mars 2021

«Avant les reprises de la Ligue de la justice de 2017, des conversations discriminatoires raciales avaient été tenues et entretenues – à plusieurs reprises – par des dirigeants de Warner Bros. Pictures: Toby Emmerich, Geoff Johns et Jon Berg. Si j’avais été au courant de ces conversations en temps réel, je les aurait abordés en temps réel. Cependant, ce n’est qu’à l’été 2020 que les personnes qui participaient à ces réunions se sont senties à l’aise de partager avec moi ce dont elles avaient été témoins de première main … «

«En ce qui concerne les questions de race, j’essaie toujours de donner le bénéfice du doute à ceux qui ignorent peut-être leurs propres préjugés. Mais quand vous avez des cadres de studio (en particulier Geoff Johns) qui disent: ‘Nous ne pouvons pas Un homme noir en colère au centre du film »- et ensuite ces dirigeants utilisent leur pouvoir pour réduire et éliminer TOUS les Noirs de ce film – ils n’ont plus droit à aucune croyance associée au doute. »

Le gros des accusations Ray Fisher a nivelé jusqu’à présent ont été contre Whedon et les producteurs exécutifs Geoff Johns et Jon Berg. En outre, l’acteur a accusé le chef de Warner, Walter Hamada, d’avoir permis le comportement de Whedon en tentant de balayer toute l’affaire sous le tapis. Dans sa dernière déclaration, Fisher continue avec ses accusations précédemment déclarées.

« [Johns and Berg] comprenaient parfaitement que la rhétorique raciste qu’ils choisissaient d’entretenir lors de ces réunions était offensante, discriminatoire et inacceptable. De plus, ils n’ont pas osé me dire ces choses, ni aucune autre personne noire associée au film. Au lieu de cela, ils ont choisi la voie lâche de l’éclairage au gaz – avec des demandes extrêmement problématiques telles que me demander de «jouer Cyborg comme Quasimodo»; et forcer une scène à être reshot afin qu’ils puissent mettre en évidence l’existence du pénis de Cyborg. «

Dans la coupe originale de Ligue de justice sorti en 2017, le rôle d’Iris West, joué par Kiersey Clemons, une actrice noire, avait été entièrement retiré du film. Le rôle du père de Cyborg, le docteur Silas Stone, avait également été réduit. Il reste maintenant à voir si Warner répondra publiquement aux derniers commentaires de Fisher, ou si le studio tentera de traiter l’affaire en privé, comme ils ont essayé de le faire dans le passé.

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming