Comment le plan de San Francisco de rediriger les fonds de la police fonctionnera

Le jeudi 25 février, le maire de San Francisco, London N. Breed, a annoncé un plan budgétaire, baptisé Dream Keeper Initiative, qui, en fait, reportera le financement de la police, redirigeant 120 millions de dollars des forces de l’ordre vers des initiatives qui soutiendront la communauté noire locale.

Qu’est-ce que l’Initiative Dream Keeper et que financera-t-elle?

Selon un communiqué de presse publié par le bureau du maire Breed, le nom de l’initiative a été inspiré par un vers de «Harlem», un poème de Langston Hughes – «Qu’arrive-t-il à un rêve différé?»

«Avec cette approche coordonnée», explique le communiqué, «l’initiative Dream Keeper vise à briser le cycle de la pauvreté et de l’implication dans le système de justice pénale pour les familles de ses programmes de la ville et à garantir que de nouveaux investissements, y compris dans le développement de la jeunesse, des opportunités économiques , le changement mené par la communauté, les arts et la culture, la main-d’œuvre et l’accession à la propriété sont accessibles aux familles de San Francisco qui en ont le plus besoin. «

Au cours de la première année du plan biennal, 60 millions de dollars seront redirigés du budget d’application de la loi de la ville et investis dans les 10 domaines suivants:

1. Développement et éducation des jeunes: 3,6 millions de dollars *

2. Arts et culture: 2,1 millions de dollars

3. Responsabilité et changement des systèmes: 6,6 millions de dollars

4. Canalisations d’emploi de la ville: 4,8 millions de dollars

5. Formation et développement de la main-d’œuvre: 6 millions de dollars

6. Revenu garanti: 7 millions de dollars

7. Espaces d’affirmation culturelle: 2 millions de dollars

8. Soutien aux entreprises et aux entrepreneurs: 3 millions de dollars

9. Santé et bien-être: 14,9 millions de dollars

10. Logement et accession à la propriété: 10 millions de dollars

* Les chiffres ci-dessus sont approximatifs.

Le maire Breed a commencé à parler de son intention de dissoudre la police en juin 2020, à la suite du meurtre de George Flloyd.

À l’époque, l’Association des officiers de police de San Francisco s’était prononcée contre les appels à réduire le financement de la police. Mais en juillet, le chef de la police de San Francisco, Bill Scott, a publié une déclaration de soutien au plan sur Twitter.

« Nous savions qu’il y aurait de la douleur et des sacrifices associés à ces coupes budgétaires », a-t-il écrit, « mais nous savons aussi qu’elles sont nécessaires pour tenir la promesse de l’initiative de réinvestissement du maire Breed et du Sup. Walton pour soutenir l’égalité raciale.

Il a également été sûr de noter que les compressions budgétaires étaient gérables, en disant: «Bien que les compressions soient importantes, ce sont des compressions que nous pouvons absorber et qui ne réduiront pas notre capacité à fournir des services essentiels. Il est important que nous ne considérions pas cette réorientation du financement comme un jeu à somme nulle. «

Le journal local KQED explique que le financement «provient d’environ 80 millions de dollars de coupes, sur deux ans, du département de police de San Francisco, réduisant son budget annuel de près de 700 millions de dollars de près de 6%. Les 40 millions de dollars restants proviennent des coupes du département du shérif. «

Comment l’Initiative Dream Keeper a-t-elle été développée?

Breed a estimé qu’il était important d’impliquer la communauté noire afin d’obtenir des commentaires sur ce qui était le plus important pour eux. Pour ce faire, elle et le président du conseil de surveillance, Shamann Walton, ont demandé à la Commission des droits de l’homme de San Francisco (HRC) de mener «un processus approfondi et collaboratif avec la communauté pour identifier et hiérarchiser les besoins de financement».

À partir de là, ils ont développé le rapport utilisé pour «guider le réinvestissement».

« Pour prendre ces décisions, nous avons écouté la communauté afro-américaine sur ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné et nous nous engageons à tenir les promesses qui sont faites mais trop souvent ne sont pas tenues », a ajouté Breed.

Sarah Owens, une porte-parole du bureau du maire, a déclaré à KQED: « C’est un processus complexe avec beaucoup d’éléments en mouvement. Plus d’informations vont arriver ».

Owens considère le plan comme un excellent moyen d’aider des personnes de tous âges et de tous horizons dans la communauté locale.

L’article continue ci-dessous

«Vraiment, la vision de l’initiative Dream Keeper est d’aider toute la gamme – des enfants à leurs parents en passant par leurs grands-parents – et de vraiment fournir des services complets et holistiques», a-t-elle déclaré.

Sur la base des données de recensement les plus récentes disponibles, la communauté noire de San Francisco représente moins de 6% de la population totale de la ville.

Bien que ce nombre ait diminué régulièrement au cours des cinq dernières décennies, 37% de la population sans-abri de San Francisco est noire.

Et le San Francisco Chronicle rapporte qu’en 2019, « environ 45% des incidents de recours à la force par la police à San Francisco impliquaient des Afro-Américains, alors que le groupe ne représente que 5% de la population de la ville – bien que tous les incidents n’impliquent pas des habitants de la ville. «

«J’ai grandi dans la pauvreté. J’ai dû vivre dans la pauvreté plus de 20 ans de ma vie. Et la frustration qui découlait de vivre comme ça et de voir tant de mes amis qui avaient été tués ou en prison ou sous la drogue – c’est ma motivation », a déclaré le maire Breed. « Parce qu’il suffit d’imaginer si nous pouvons changer le sort des Afro-Américains à San Francisco. Quelle incroyable ville florissante nous serons vraiment. »

Breed espère un avenir radieux pour la ville de San Francisco et pour leur communauté noire.

Que se passera-t-il la deuxième année?

Les plans pour la deuxième année seront élaborés sur la base d’une observation attentive de ce qui se passe au cours de la première.

Le communiqué du bureau du maire explique que les résultats vus des investissements réalisés au cours de l’exercice 2020-2021 « informeront les allocations pour la deuxième année de réinvestissement des fonds, ainsi que tout financement en cours dans les années à venir ».

«Cet investissement initial pour améliorer les résultats de la communauté noire et renverser des années de désinvestissement et de distribution inéquitable des ressources n’est que la première étape pour redresser les torts de l’histoire», a déclaré le superviseur Walton.

«Nous devons maintenant continuer à donner la priorité aux communautés qui n’ont jamais eu la chance de créer une vraie richesse et c’est un premier pas vers de véritables réparations pour la communauté noire ici à San Francisco. Nous sommes fiers de ce travail et avons hâte d’en faire plus. »

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre l’actualité, le divertissement et la culture pop.