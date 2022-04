Où voir "Naruto Shippuden" Achevée

ANIME

La suite de Naruto est disponible en ligne sur une plateforme de streaming. Découvrez comment accéder aux 500 épisodes basés sur le manga de Masashi Kishimoto.

©IMDBNaruto : Shippuden est terminé en streaming.

Le Série animée Ils parviennent à être très divertissants, bien qu’un peu étendus. En ce sens, il peut devenir fastidieux de trouver un Plate-forme qui abrite tous les épisodes de la fiction qui nous rattrape tant. C’est le cas de Naruto Shippudenqui compte des centaines de chapitres publiés il y a plus de 10 ans et était aussi populaire que son manga et sa série précédente. Découvrez où vous pouvez le regarder en ligne ici!

La franchise a commencé avec la série manga Narutoécrit et illustré par Masashi Kishimoto et publié pour la première fois en 1999. Depuis, le succès de l’histoire ne s’est pas arrêté. De quoi s’agit-il? Les parents de Naruto Uzumaki sont morts dans Attack of the Nine-Tailed Demon Fox. De cette façon, le ninja adolescent aspire à être Hokage, c’est-à-dire le chef reconnu de son village.

En 2002, il crée Naruto, l’adaptation manga de Hayato Date et produite par Pierrot. Avec un total de 220 épisodes, la série a réussi à être l’une des préférées des amateurs de ce genre. Et c’est ainsi que le phénomène s’est poursuivi : s’appuyant sur le 28e tome du manga, la suite est sortie. Naruto Shippuden. Comme la première partie, il a été diffusé à la télévision – via TV Tokyo – mais pour 2009, il y a eu un changement dans sa diffusion.

Et c’est que l’anime arriverait désormais au format streaming pour les fans du monde entier. De cette façon, ils en sont venus à émettre 21 saisons qui a eu lieu entre février 2007 et mars 2017, devenant une fiction emblématique et inoubliable pour ceux qui ont suivi Naruto depuis le début ou ont été incorporés des années plus tard dans l’histoire de Masashi Kishimoto, grâce à sa validité dans les thèmes qu’il traverse.

+ Où regarder « Naruto : Shippuden » en ligne ?

Si vous avez déjà vu Naruto terminé, vous devez continuer avec sa suite Naruto Shippuden. La vérité est que certaines plateformes de streaming comme Netflix, Pluto TV ou Claro Video Ils présentent certaines des saisons. Cependant, la seule façon de le voir dans son intégralité est à travers Crunchyrollle service qui a le 500 épisodes. Et bien que certains nécessitent un abonnement premium, beaucoup d’entre eux peuvent être consultés gratuitement, en ligne et 100% légaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂