Black Widow suit la tradition MCU avec une note PG-13 pour la violence intense et l’action

2020 était censé être l’année où Natasha Romanoff alias Black Widow, interprétée par Scarlett Johanssonl, a fait ses débuts triomphants en solo avec MCU avec son propre long métrage. Mais en raison du verrouillage, la date de sortie de Veuve noire a été repoussé encore et encore. Maintenant que le film devrait enfin faire ses débuts dans quelques mois, Exhibitor Relations Co.a tweeté que Veuve noire est défini pour une classification PG-13 pour un langage et un contenu forts.

BLACK WIDOW de Marvel est enfin une serrure à image. Juste à temps pour sa sortie en mai … euh … juillet. Classé PG-13 pour des séquences intenses de violence / action, un peu de langage et du matériel thématique. – Société des relations avec les exposants (@ERCboxoffice) 7 avril 2021

« BLACK WIDOW de Marvel est enfin un verrou d’image. Juste à temps pour sa sortie en mai … euh … juillet. Classé PG-13 pour des séquences intenses de violence / action, un peu de langage et du matériel thématique. »

Compte tenu de la nature du personnage et du monde d’intrigues et d’espionnage dans lequel habite Black Widow, le potentiel était toujours là pour l’histoire personnelle de Natasha d’explorer le côté le plus laid de la société. Veuve noire verra Natasha tenter de fermer le programme « Red Room », qui transforme les jeunes filles en soldats grâce à un lavage de cerveau intense. Florence Pugh, qui jouera l’alliée de Natasha, Yelena Belova, avait précédemment décrit l’histoire du film comme « horrifiante ».

« Le scénario que nous racontons est très horrible. Il s’agit de femmes qui ont été, essentiellement, maltraitées et entraînées à être des machines à tuer. Comme Scarlett l’a répété à maintes reprises, c’est le bon moment pour elle de le dire. [Black Widow’s] récit. Et nous ne craignons pas le fait que cette histoire concerne essentiellement les femmes qui récupèrent leur vie … Et c’est aussi un film de Marvel Studios. C’est assez rare et c’est très excitant d’en faire partie. «

Avec leurs films et émissions les plus récents, le MCU a tenté de résoudre des problèmes réalistes, du racisme et du sexisme institutionnalisés au SSPT et à d’autres formes de traumatisme mental. Dans une autre interview, Johansson avait souligné la nécessité d’ancrer son film solo dans le monde réel, expliquant que: «Je pense que ce film, en particulier, reflète très bien ce qui se passe en ce qui concerne le mouvement Times Up et le #MeToo Ce serait vraiment un échec si nous n’abordions pas ce problème si ce film ne le prenait pas de front. «

Bien sûr, le problème avec la résolution de ces problèmes est qu’ils ne sont pas la principale raison pour laquelle les gens regardent des films MCU, et le film peut également courir le risque d’offenser certains groupes s’ils estiment que le problème a été résolu de manière insatisfaisante.

Étant donné qu’il s’agit probablement de son dernier film MCU, il est compréhensible que Johansson veuille que cela signifie quelque chose de plus qu’un simple film d’action de style shoot-’em-up. Espérons que la longue attente de la sortie de Veuve noire sera finalement tout aussi gratifiant pour les fans et les acteurs et l’équipe du projet.

Veuve noire stars Scarlett Johansson comme Natasha Romanoff / Black Widow, Florence Pugh comme Yelena Belova, David Harbour comme Alexei Shostakov / Red Guardian, OT Fagbenle comme Mason et Rachel Weisz comme Melina Vostokoff. Le film arrive dans les salles et sur Disney + Premier Access le 9 juillet.

