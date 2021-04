Comme dirait Tim Maia, une semaine de paix

Les cartes de Tarot interprétées pour la semaine du lundi 12, le dimanche 18, nous apportent un certain soulagement, indiquant que si nous en avons besoin, nous pouvons compter sur le soutien des gens autour de nous.

De nouveaux défis se présenteront, c’est vrai, mais rien qui nous fera marcher sur le fil du rasoir. L’important est de garder la tête haute et de ne pas se laisser prendre par l’amertume dans laquelle une grande partie de la population a plongé.

Voir les prévisions ci-dessous:

Consommation 48 – Vous êtes actuellement entouré de personnes qui vous font du bien. Ne vous inquiétez pas de ce qui vous attend. Commencez à profiter de votre moment d’être dans l’environnement social que vous aimez.

L’obstacle 31 – Vous parvenez à résoudre les défis qui se présentent devant vous. Votre effort est reconnu et vous fait vous sentir plus accueilli. Même si cela semble très difficile, n’abandonnez pas car vous trouverez toujours une bonne issue.

La Triumph 07 – Il est temps de reconnaître votre capacité à être bien mentalement au milieu de l’angoisse qui a traversé ces jours-ci. Votre intellect sait quand passer à autre chose, alors ne laissez pas votre émotion trembler.

Examen 54 – Le moment est venu pour vous de quitter votre zone de confort et de relever de nouveaux défis. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour avancer et vous savez quoi faire et comment le faire.

Générosité 75 – À ce moment-là, vous êtes coincé avec les biens que vous avez conquis avec beaucoup de sueur. Un sentiment de vide commence à apparaître et vous comprenez que vos atouts ne vous satisfont pas et que ce que vous avez à offrir et à abandonner est le meilleur choix pour le moment.

