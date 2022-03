Ce n’est pas Bridgerton: la série curieuse la plus regardée de Netflix la semaine dernière (21 au 27 mars 2022)

Netflix

FlixPatrol nous apporte cette semaine un nouveau Top 5 des séries préférées des utilisateurs de la plateforme et en premier lieu, nous trouvons une émission intéressante. Regardez ce que c’est !

©NetflixCe n’est pas Bridgerton : la série curieuse la plus regardée de Netflix la semaine dernière (du 21 au 27 mars 2022).

le service de streaming Netflix est entré dans la dernière partie du troisième mois de l’année, qui a eu quelques sorties exceptionnelles, mais aucune ne peut être comparée à la fureur qu’elle a générée Bridgerton. On s’attend à ce qu’il ait un nombre d’audience élevé dans les semaines à venir, bien que cela ne se reflète pas dans le classement que nous vous présenterons ci-dessous, donc les excellents résultats seront dans sept jours.

La deuxième saison de l’émission créée par Shonda Rhimes est arrivée au catalogue de la plateforme vendredi 25 et malheureusement elle n’aura pas le record hebdomadaire puisqu’elle n’est disponible que depuis quelques heures. Au lieu du drame romantique, qui mène le nouveau Top 5 de la semaine du 21 au 27 mars, c’est la curieuse émission de téléréalité C’est du gâteau ? ou Le gâteau?.

Ce programme créé par Dan Cutforth et Jane Lipsitz a été créé le 18 mars et dans sa première semaine, il a réussi à être le plus regardé sur Netflix dans le monde, selon FlixPatrol. Au total, il y a huit épisodes d’environ 40 minutes, présentés par Mikey Day, qui sont basés sur les vidéos et les mèmes de TikTok et YouTube sur les candidats qui doivent créer des gâteaux qui reproduisent des objets de la vie quotidienne et dont l’objectif est de tromper un jury.

Synopsis officiel : « La tricherie est le nœud du problème : dans cette émission de téléréalité, les boulangers les plus talentueux du monde s’affrontent pour créer des gâteaux hyperréalistes qui ressemblent à de vrais objets du quotidien. Et il y a beaucoup d’argent en jeu. Seront-ils assez bons pour tromper un jury de juges célèbres ? … et vous tromper ? Vous finirez par vous demander : « Est-ce que c’est réel ou est-ce un gâteau ? ». Les gagnants reçoivent 5 000 € en prix et à la fin, ils peuvent augmenter l’argent jusqu’à une somme de 50 000 €.

Il n’est pas courant sur la plateforme qu’une émission de téléréalité occupe la première place du classement hebdomadaire, mais c’est un contenu vraiment intéressant et divertissant, c’est pourquoi ils ont su capter l’attention des abonnés. La suite du Top 5 du 21 au 27 mars se complète avec : 2) Inventer Anna ; 3) Top Boy ; 4) proposition de main-d’œuvre ; et 5) Tabou.

