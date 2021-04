6 choses folles et aussi des échecs de LG dont on se souviendra tous: leurs mobiles les plus emblématiques

Vous souvenez-vous de tous ces terminaux LG?

C’est fini. LG quitte le marché de la téléphonie mobile. Malgré le fait que ces derniers temps ses chiffres n’accompagnaient pas et qu’il était à des années-lumière d’autres marques telles que Samsung, Xiaomi, Huawei ou OPPO, la vérité est qu’un gros comme LG nous laisse est une mauvaise nouvelle.

Parce que oui, LG est un gros. Leurs derniers modèles lancés sur le marché sont vraiment innovants et derrière nous a laissé des appareils qui ont été une légende vivante d’Android.

Beaucoup de ses terminaux mobiles ont été essentiels pour qu’Android se trouve aujourd’hui dans la position privilégiée dans laquelle il se trouve et bien que les Sud-Coréens aient également commis de nombreuses erreurs nous ne nierons pas que les bonnes choses de LG l’emportent sur les mauvaises.

Aujourd’hui, nous voulons nous souvenir de toutes ces choses folles – Et aussi des échecs – que le grand LG nous a donnés pendant toutes ces années.

Nexus 5

Pour beaucoup, le meilleur téléphone Android qui ait jamais existé – avec pardon le Nexus 4 -. Un appareil puissant aux performances exceptionnelles, qui ne manquait que d’un appareil photo un peu déficient et d’une batterie un peu rare, mais qui a été mis en vente à un prix vraiment révolutionnaire pour l’époque. En peu de mots: un vrai génie.

Le Nexus 5 restera dans les mémoires comme l’un de ces téléphones qui a tout changé sur Android. Dommage que nous ne verrons jamais un appareil plus juste le même, sinon similaire.

LG G2

Et si l’appareil Google fabriqué par LG est dans le temple de la renommée des téléphones Android, On peut en dire autant de son cousin le LG G2, qui est sans aucun doute le téléphone le plus aimé sous le nom sud-coréen.

Le LG G2 a monté le processeur le plus puissant du moment, le Qualcomm Snapdragon 800, offrant des performances inégalées et même s’il n’était pas sans critiques, la vérité est que de nombreux médias technologiques l’ont nommé appareil de l’année n’était pas une coïncidence.

LG G8X ThinQ

Tout n’allait pas faire l’éloge de LG. Certains terminaux comme ce G8X ThinQ nous ont laissés quelque peu égarés et non pas parce que c’était honnêtement un mauvais appareil, sinon parce que l’idée derrière cet appareil a été vraiment mal exécutée.

Comme nous l’avons montré dans son analyse, cet appareil avait une couverture particulière qui ajoutait un deuxième écran. Le problème? Que le boîtier rendait l’appareil non seulement beaucoup plus grand mais aussi assez lourd, rendant son utilisation vraiment inconfortable.

LG G5

On continue avec une autre folie de l’entreprise et cette fois il faut parler du LG G5, un terminal qui a opté pour la modularité et qui à l’époque, était une révolution complète. Le LG G5 était basé sur des modules interchangeables à une époque où les téléphones commençaient à inclure des piles remplaçables.

Malheureusement, ce sujet des modules n’a pas retenu l’attention du public. Et c’est que malgré le fait que LG ait fabriqué de grands terminaux, la vérité est que le marketing n’a jamais été son point fort.

LG G Flex

Le LG G Flex a été l’un des premiers terminaux courbes de la planète et il a montré que la firme sud-coréenne était venue pour essayer d’être innovante.

À cette époque, les écrans incurvés semblaient être l’avenir et bien que cela n’ait évidemment pas été le cas, cet appareil était un point et un point distinct pour ce type de technologie. Un pionnier à part entière.

LG Wing

Et nous nous retrouvons avec l’un des appareils les plus étranges de LG et l’un des derniers de son catalogue, le LG Wing, un terminal à double écran mais avec un concept jamais vu jusqu’à présent.

Le problème est que toute l’innovation que cette LG Wing cachait n’a pas justifié son prix de plus de 1000 euros Sauf pour ceux qui étaient fatigués du même format que toujours sur leur téléphone et qui voulaient essayer quelque chose de nouveau. Résultat? Celui que nous connaissons tous, LG fermant le store. Nous ne t’oublierons jamais.

