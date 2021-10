James Bond est-il déjà mort avant ?

Si vous n’aviez pas deviné par le titre, cet article contient des spoilers de No Time To Die.

James Bond est l’un de ces personnages que l’on s’attend à vivre éternellement. Et jusqu’à présent, il l’a fait. Mais ironiquement, Pas le temps de mourir a en effet vu le personnage de Daniel Craig mourir à la fin du film.

Les critiques étaient mitigées sur la performance finale de Craig, certains critiques suggérant que le dernier film de Daniel Craig « faisait trop d’efforts ». Ne donnant aucun spoil à l’époque, nous savons maintenant ce qu’ils voulaient dire par là, car la mort de Bond n’est pas un rebondissement bienvenu de la part des fans.

Alors, James Bond est-il vraiment mort ? Est-il déjà mort avant ? Aurons-nous même un « prochain James Bond » ?

Comment James Bond est-il mort dans Pas le temps de mourir ?

Les gens semblent penser que l’intrigue de NTTD a été modifié en raison de la pandémie. Dans le dernier film Bond de Craig, il est confronté à une arme biologique qui a été développée dans les livres du MI6 pour cibler les agents voyous. Malheureusement, il tombe entre de mauvaises mains et Safin (Rami Malek) transforme une ancienne base militaire de la Seconde Guerre mondiale quelque part entre le Japon et la Russie en une usine de production de masse d’armes biologiques.

James Bond retourne détruire le laboratoire d’armes biologiques dans No Time To Die. (Crédit : 007.com)

Les scènes finales de NTTD voir Bond entreprendre de fermer le biolab de Safin avant que la maladie ne sorte et ne détruise la race humaine.

Après avoir sauvé Madeleine et Mathilde (sa fille secrète) et les avoir mis en sécurité sur un bateau avec le nouveau 007 (Lashana Lynch), Bond reste derrière pour ouvrir les portes du silo du laboratoire de Safin afin que les missiles nucléaires puissent y entrer et le détruire.

Il laisse Matilde avec son pull pour la garder au chaud et dit à Madeleine : « Il faut que je finisse ça, pour nous. Après un baiser d’adieu sincère, Bond retourne dans l’usine pour s’assurer qu’elle est détruite.

Après avoir ouvert les portes, Q et M donnent le feu vert à la marine pour tirer les missiles, ce qui donne à Bond neuf minutes pour quitter l’île. Mais alors qu’il descend les escaliers pour s’échapper, les portes du silo se ferment et il doit repartir pour les rouvrir.

Malheureusement, il est rencontré par Safin dans son jardin empoisonné sur le chemin et un débris dans l’étang provoque l’étrange flacon que nous avons vu Safin porter plus tôt. La fiole, apprend-on, contient la maladie artificielle qui a été programmée pour tuer Madeleine. Bond et Saffin sont infectés par la maladie incurable, ce qui signifie que Bond ne pourra plus jamais s’approcher de Madeleine ou de Mathilde, car entrer en contact avec elles les tuerait.

Bond tue Saffin puis se précipite pour ouvrir à nouveau les portes, mais lorsqu’il réalise qu’il ne pourra plus jamais être avec Madeleine ou sa fille, accepte son sort et les appelle par radio pour lui dire ses derniers adieux. Il ouvre les portes et les missiles frappent l’usine, tuant Bond dans le processus.

James Bond est-il déjà mort auparavant ?

Non. James Bond n’est jamais mort dans un film auparavant. Il a eu d’innombrables expériences de mort imminente et on croyait qu’il était mort à la fin de Chute du ciel, mais n’est jamais vraiment mort.

James Bond est-il vraiment mort ?

Il semblerait que oui, mais certains critiques de cinéma et fans refusent de l’accepter et pensent qu’il pourrait y avoir une petite chance qu’il n’ait pas été complètement détruit par la frappe de missile. Les chances ne sont pas bonnes à ce sujet, même pour Bond.

Nous savons depuis les premiers jours de NTTD que ce serait la dernière fois que nous voyions Daniel Craig dans le rôle, mais la dernière fois que nous voyons James Bond ? Sûrement pas

Daniel Craig et Lashana Lynch dans Pas le temps de mourir. (Crédit : 007.com)