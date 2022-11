Combien et quels sont les spin-offs de « The Walking Dead » qui sont en développement

« The Walking Dead » est sur le point de arriver à une finmais cela ne signifie pas que ce sera la dernière que nous verrons sur le apocalypse zombie et les histoires autour. au sein de la spin-offs réalisés par AMCcertains comprendront des personnages de la série originale.

La Dimanche 20 novembre, la fin de TWD sera présentée en première avec le chapitre intitulé « Repose en paix » (« Repose en paix » en espagnol).

Si vous êtes fan du groupe de survivants qui se battent sans relâche contre les morts-vivants, alors nous vous présenterons Les spin-offs de « The Walking Dead » qui pourraient vous intéresser.

Avant de continuer, regardez ici la bande-annonce de la saison 11 de « The Walking Dead ».

QUELS SONT LES SPIN-OFFS DE « THE WALKING DEAD » EN DEVELOPPEMENT ?

1. « La peur des morts-vivants » Saison 8

« Fear of the Walking Dead » est déjà diffusé depuis sept saisons et maintenant a été renouvelé pour une huitième tranche. Ce spin-off est une sorte de préquelle de « The Walking Dead » qui montre des personnages originaux, et d’autres complètement nouveaux, lors de la phase de transition des villes vers l’apocalypse zombie.

Morgan (Lennie James), Dwight (Austin Amelio) et Sherry (Christine Evangelista) de « The Walking Dead » se sont croisés à différents moments du spin-off. De plus, dans les saisons les plus récentes, Kim Dickens a été ajoutée au casting, alors que le personnage était encore en vie (car dans TWD, ils l’avaient tuée).

Lennie James a joué Morgan dans « The Walking Dead » (Photo : AMC)

2. « Contes des morts-vivants »

« Tales of the Walking Dead » est une série d’anthologiesa dans lequel chaque épisode se concentre sur un personnage différent. La première saison avait six chapitres et comprenait des personnages tels que Terry Crews, Olivia Munn, Anthony Edwards, Parker Posey et Poppy Liu.

3. « The Walking Dead : le monde d’au-delà »

c’était un La suite de TWD se déroule dix ans après l’apocalypse zombie et affiche plus d’informations sur Militaire de la République civique, le groupe qui a emmené Rick dans le neuvième volet. Comme il s’agissait d’une série limitée, Il n’a eu que deux saisons et s’est terminé en 2021.

« The Walking Dead : World Beyond » servirait de lien entre la série originale et le show que présentera Rick Grimes.

4. « Ville morte »

« Dead City » aura Maggie et Negan comme personnages principaux, qui sortira l’année prochaine. Cela a été un peu une surprise pour le public, car Maggie a été jumelée à la personne qui a tué son mari dans la série originale.

Apparemment, les lieux seront dans le New Jersey et à New York, où la série est enregistrée.

5. « Daryl Dixon »

Ce spin-off mettra en vedette Daryl (Norman Reedus)qui est toujours en vie avant la fin de TWD. La série devrait être diffusée en 2023 et se déroulera en France..

Dans une interview avec Total Film, le producteur Scott M Gimple a déclaré que Daryl «il se retrouve à devoir se réinventer à nouveau et à ne pas être probablement avec les seules personnes au monde avec lesquelles il se sent à l’aise”.

Lors d’une apparition en octobre 2022 sur « Jimmy Kimmel Live! », Reedus a plaisanté: « Ils m’ont mis là. Je n’y vais pas de mon plein gré. Nous détruirons le Louvre et tout. ça va être fou”

6. Série Rick et Michonne (sans titre pour le moment)

À l’origine, trois films devaient être réalisés pour raconter ce qui est arrivé à Rick après avoir quitté TWD, mais maintenant, il a été décidé de faire une série. Au San Diego Comic-Con, ils ont confirmé que Danai Gurira, l’actrice qui donne vie à Michonne, ferait partie du casting.

Le programme aura six épisodes, qui sera diffusé en 2023 sur AMC+. Si ça marche bien, il y a de fortes chances que ce ne soit pas seulement une série limitée, mais ils la prolongeront.