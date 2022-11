célébrités

Christina Applegate est de retour sous les projecteurs avec le dernier opus de Muertos para mí, mais elle fait également l’actualité en raison de l’annonce de sa maladie qu’elle a donnée il y a quelque temps.

©GettyDe quelle maladie souffre Christina Applegate ?

Le service de streaming Netflix a reçu pour la dernière fois une saison de mort pour moií, la comédie créée par Liz Feldman. On y retrouve Linda Cardellini comme l’une des protagonistes, mais ici nous nous concentrerons sur Christina Applegate, qui a traversé un tournage difficile. Au milieu des enregistrements, il obtient un diagnostic de santé qui oblige la production à suspendre le travail et à revenir quelques mois plus tard.

La quinquagénaire, née à Los Angeles, a commencé sa carrière très jeune en travaillant dans des publicités, mais a fait ses débuts au cinéma à l’âge de neuf ans dans un long métrage. Le grand saut vers la gloire est survenu à l’âge de seize ans lorsqu’elle a joué le rôle de Kelly Bundy Ditzy dans la série comique Married With Children, où elle était de 1987 à 1997. Plus tard, elle a fait partie de plusieurs productions, mais en 2004, elle a remporté un Emmy en tant que meilleure actrice invitée pour son rôle d’Amy Green dans Friends, la sœur de Rachel.

+ De quelle maladie souffre Christina Applegate

En août 2008, on apprend que l’actrice est atteinte d’un cancer du sein, mais quelques semaines plus tard, elle annonce qu’elle est guérie après avoir subi une double mastectomie. Plus d’une décennie plus tard, en août 2021, il révélait sur ses réseaux sociaux qu’après avoir effectué quelques tests, ils avaient détecté qu’il souffrait d’une forte sclérose en plaques et il suivait déjà un traitement pour continuer sa vie.

La sclérose en plaques C’est une maladie qui affecte principalement le système nerveux central et est considérée comme auto-immune, le système immunitaire attaquant ses propres cellules saines, provoquant certains types de handicaps, tels que des problèmes de communication dus à la vulnérabilité de la myéline qui recouvre les fibres nerveuses. Jusqu’à présent, aucun remède n’a été trouvé, mais il est possible de contrôler les symptômes avec des traitements.

« Ce fut un voyage étrange. Mais j’ai reçu tellement de soutien de la part de personnes que je connais qui souffrent également de cette maladie. La route a été difficile. Mais comme nous le savons tous, la route continue. À moins qu’un connard ne la bloque. »a écrit Applegate sur son compte Twitter officiel. Ces derniers jours, elle est réapparue pour la présentation de son étoile sur le Walk of Fame et a été aperçue avec une canne, mais de bonne humeur en plaisantant : « Oh, au fait, j’ai une maladie, tu ne l’as pas remarqué ? Je ne porte pas de chaussures. Vous devriez tous rire ! ».

