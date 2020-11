Sia s’empare de l’acteur autiste après le contrecoup de la nouvelle musique du film

Sia est une superstar de la pop qui est connue autant pour ses choix artistiques originaux que pour sa voix époustouflante sur des tubes comme «Chandelier» et «Cheap Thrills». La musicienne australienne s’est inspirée de son père – également musicien – alors qu’elle n’était qu’une enfant, et elle a pris cette motivation en travaillant avec plusieurs groupes à travers Londres avant de se libérer pour une carrière solo et de déménager à New York en 2005. Le long de la façon, elle a décidé que son style inclurait le choix conscient de cacher son visage, et elle est également devenue connue comme un auteur-compositeur prolifique que de nombreuses stars de la pop ont recherché pour écrire leurs propres œuvres.

Maintenant, Sia se diversifie dans le monde du cinéma avec sa nouvelle sortie La musique, mais c’est tendance pour toutes les mauvaises raisons car Sia fait face à des réactions négatives sur les choix de casting.

Sia n’est pas étrangère à la controverse

Sia n’est pas du genre à fuir les décisions créatives controversées. La chanteuse entretient une relation créative de longue date avec la star de la danse Maddie Ziegler, qui n’avait que 10 ans lorsqu’elle a attiré l’attention de Sia Danse les mamans. Ziegler a continué à effectuer des performances de danse dramatiques et incroyablement émotionnelles pour plusieurs vidéos de Sia, et l’une d’entre elles a fait beaucoup de bruit.

Pour «Elastic Heart», un Ziegler de 11 ans a joué dans une cage avec une Shia LaBeouf torse nu – une star controversée elle-même connue pour sa méthode extrême. Dans la vidéo, Ziegler et LaBeouf exécutent une danse dramatique et très intime, et de nombreux fans étaient consternés qu’un enfant si jeune – vêtu uniquement d’un justaucorps nu – soit mis dans une telle position.

Pour sa part, Ziegler – maintenant adulte – a qualifié l’expérience de «voyage»: «Il était tellement protecteur, tellement collaboratif et m’a fait me sentir vraiment en sécurité, ce qui était génial. Mais il est de la méthode, évidemment, quand il s’agit d’agir, alors quand il s’agissait de filmer, il était comme faire des tours autour de la cage, frapper la cage, et j’étais juste assis là comme un enfant de 11 ans comme, ‘OK comme Je suis prêt à filmer ». C’était intense.

Maddie Ziegler a un rôle principal dans le film de Sia ‘Music’

La relation entre Ziegler et Sia est clairement toujours solide alors que Ziegler a été choisi pour jouer le rôle principal dans le nouveau film de Sia La musique. Ziegler joue la musique titulaire, une fille autiste qui lutte avec la mort de sa grand-mère. Alors que certains fans étaient enthousiastes à propos de l’annonce parce que cela signifiait qu’ils allaient enfin entendre Ziegler chanter, d’autres ont crié au scandale sur le choix du casting. Sia a déjà exprimé sa honte d’avoir lancé Ziegler sous les projecteurs à un si jeune âge, et maintenant elle a contribué à la placer dans la ligne de mire d’une autre controverse.

Beaucoup contestent le fait que Ziegler dépeint une personne autiste mais ne soit pas elle-même autiste. Il y a une longue histoire de l’industrie cinématographique dépeignant des individus neurodiverses sans placer de véritables acteurs neurodiverses dans ces rôles. Les membres de la communauté de l’activisme des personnes handicapées sont frustrés par le manque de représentation et d’être déformés à l’écran d’une manière qu’ils trouvent préjudiciable à la compréhension publique de la neurodiversité.

Autism Speaks était impliqué dans le film

Ajoutant encore plus de carburant à l’incendie, comme le rapporte Variety, le groupe Autism Speaks a été impliqué dans la création du film, ce qui a provoqué encore plus de fureur de la communauté militante. Autism Speaks a longtemps été considéré comme une organisation abusive et exploiteuse. Comme Emily Willingham l’a écrit pour Forbes en 2013, «ils ont un piètre bilan en matière de respect des personnes autistes». Les critiques d’Autism Speaks soutiennent que l’organisation vise à «guérir» l’autisme – souvent avec des techniques dommageables et abusives – plutôt que de le comprendre, et parle des personnes autistes plutôt que de les laisser partager leurs propres expériences et besoins.

Alors que Sia faisait face à des réactions négatives pour la décision de jouer un acteur neurotypique dans le rôle d’un personnage autiste, elle a causé encore plus d’indignation en répondant à un acteur autiste qui a déclaré qu’elle et de nombreux autres acteurs autistes auraient pu être disponibles pour le film. « Peut-être que tu es juste un mauvais acteur, » répliqua Sia.

Cette réplique défensive n’a pas fait grand-chose pour calmer la controverse et a maintenant propagé la conversation encore plus loin, y compris à des sources comme USA Today. Alors que Sia insiste pour que les gens regardent le film avant de porter un jugement, il est peu probable que le visionnage fasse beaucoup pour mettre fin à la frustration due au manque de représentation ou à la colère suscitée par la réponse méprisante de Sia à la critique.