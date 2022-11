Il aime la musique : qui est Álvaro de Juana, l’acteur qui joue Didac dans « Elite »

Le RSortie de « Elite » à la plateforme Netflix qui a déplacé tous ses followers, qui sont restés accroché à la saison six. Bien que, dans l’épisode précédent, nous avons viré Samuel, de nouveaux visages sont venus les chênes verts; tel est le cas d’Álvaro de Juana, acteur qui donne vie à Didac.

Parce qu’il devient un personnage clé de l’histoire, on vous dit qui il est et tout ce qu’il faut savoir sur lui. Il convient de noter que la série a été créée le 18 novembre.

Álvaro de Juana dans le rôle de Didac dans la sixième saison de « Elite » (Photo : Netflix)

1. DONNÉES PERSONNELLES D’ÁLVARO DE JUANA

Nom complet: Álvaro de Juana

Álvaro de Juana Lieu de naissance: Madrid

Madrid Nationalité: Espagnol

Espagnol Date d’anniversaire: 25 novembre

25 novembre Année de naissance: 2002

2002 Âge: 19 ans

19 ans Instagram : @alvarodejuana__

@alvarodejuana__ TIC Tac: @alvarodejuanavines

2. PASSION POUR LA PERFORMANCE

Depuis son enfance, Álvaro de Juana est attiré par le théâtre, qui devient rapidement sa passion.

L’acteur lors d’un voyage à Milan (Photo: Álvaro de Juana / Instagram)

3. UN ACTEUR DE TALENT

En raison de sa discipline et de son talent, il a été appelé à participer à divers projets de théâtre, de cinéma, de télévision et de doublage depuis son plus jeune âge.

4. ŒUVRES DE THÉÂTRE

Quand il était petit, il a été convoqué pour intégrer le casting dans des pièces telles que « Dancing in the dark », « Billy Elliot » et « The Lion King ».

L’Espagnol au look différent, portant des tresses dans les cheveux (Photo : Álvaro de Juana / Instagram)

5. AGIR AU CINÉMA ET À LA TÉLÉVISION

Il a joué dans la deuxième saison de « HIT » en tant que Román, « Amar es para siempre » avec le rôle de Manolín, « Luimelia » avec son personnage Manuel Gómez », entre autres.

6. ACTEUR DE VOIX

Álvaro de Juan a donné sa voix en tant qu’acteur de doublage dans les productions suivantes : « Arlo’s Journey » comme Buck, « ​​Cigüeñas » comme Nate, « The Lion Guard » comme Kion et « The Jungle Book » comme Mowgli.

Une promenade en yacht au bord de la mer (Photo : Álvaro de Juana / Instagram)

7. STAR DANS UN CLIP VIDÉO

L’acteur a joué dans le clip vidéo de Ruth Lorenzo intitulé « J’arrête ».

8. IL AIME LA MUSIQUE

Non seulement il aime jouer, mais l’acteur espagnol a une affinité pour la musique, car il aime jouer de la guitare.

Ici jouant de la guitare et chantant quelques chansons (Photo: Álvaro de Juana / Instagram)

9. ÁLVARO DE JUANA A-T-IL UN PARTENAIRE ?

La vie sentimentale d’Álvaro de Juana est un mystère, car il est très réservé, on ne sait donc pas s’il a actuellement un partenaire.