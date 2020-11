Combien de temps la plupart des espèces durent-elles avant de s’éteindre?

La majestueuse baleine bleue a sillonné les mers pendant environ 4,5 millions d’années, tandis que les Néandertaliens ont disparu en quelques centaines de milliers d’années. Mais ces créatures sont-elles représentatives des espèces en général? Combien de temps les espèces durent-elles généralement avant de disparaître?

Il s’avère que la réponse que nous trouvons maintenant pourrait être très différente de ce qu’elle est habituellement. En raison de la destruction de l’habitat, du changement climatique et d’une série d’autres facteurs, les plantes et les animaux disparaissent de la planète plus rapidement que tout sauf peut-être cinq autres points de l’histoire. Certains experts disent que nous sommes dans le sixième événement d’extinction de masse. Mais même dans les périodes les plus calmes de l’histoire de la Terre, la réponse a varié en fonction du type d’espèce que vous regardez. Pour les mammifères, l’espèce moyenne existe depuis 1 million à 2 millions d’années, selon un article de la revue People & the planet.

Cependant, cette moyenne ne tient pas pendant toutes les périodes géologiques et pour tous les mammifères. La moyenne pour les mammifères de l’ère cénozoïque (il y a 65 millions d’années jusqu’à aujourd’hui) est de 3,21 millions d’années, les plus gros mammifères durant plus longtemps que les petits mammifères, selon une étude de 2013 dans la revue Integrative Zoology. Pour les espèces d’invertébrés, la durée est encore plus impressionnante; ils durent entre 5 et 10 millions d’années, en moyenne.

Ces chiffres sont cependant controversés. Les experts ne s’entendent pas sur la durée moyenne pendant laquelle les espèces de n’importe quelle catégorie durent avant de s’éteindre. Les archives fossiles documentent quand une espèce apparaît et quand elle disparaît, mais cela laisse une large marge d’erreur car les conditions doivent être parfaites pour que les fossiles se forment, et ces conditions ne sont pas toujours présentes lorsqu’une espèce apparaît et clignote. Et ces statistiques de longévité ne sont pas si utiles de toute façon. Stuart Pimm, un expert en extinction de premier plan et un écologiste de la conservation à la Nicholas School of the Environment de l’Université Duke, a déclaré qu’il préfère penser à l’extinction en fonction du nombre d’espèces qui meurent chaque jour, mois ou année.

«Il est plus facile de penser en termes de… taux de mortalité, en grande partie parce qu’il y a certaines espèces qui vivent très longtemps», a déclaré Pimm. «Et puis il y a d’autres espèces qui sont de courte durée. Et la moyenne ne vous aide pas vraiment autant que vous pourriez le penser.

Ce taux de mortalité des espèces, appelé taux d’extinction de fond, est également controversé. Pimm a placé le nombre historique – un chiffre qui couvre tous les temps, à l’exclusion des extinctions de masse – à environ une extinction d’espèce pour 1 million d’espèces par an. Cela signifie que s’il y avait un million d’espèces sur la planète, une aurait disparu chaque année. (À titre de comparaison, il y a environ 8,7 millions d’espèces sur la planète aujourd’hui, selon une étude de la revue PLOS Biology.) Cependant, d’autres experts estiment que les espèces meurent généralement à un taux de 0,1 espèce par million par an et encore d’autres à deux d’espèces par million par an, selon un article de recherche dans la revue Science Advances.

Le taux d’extinction actuel est beaucoup plus élevé que n’importe laquelle de ces prédictions sur le passé – environ 1000 fois plus que l’estimation du taux d’extinction de fond de Pimm, a-t-il déclaré. Cependant, tout le monde n’est pas d’accord sur la façon dont l’extinction accélérée des espèces est maintenant, a déclaré Tierra Curry, chercheur principal au Center for Biological Diversity de l’Oregon. Certains experts estiment que le taux d’extinction actuel n’est que 100 fois plus rapide ou, à l’autre extrême, 10 000 fois plus rapide.

Les estimations du taux d’extinction actuel varient pour plusieurs raisons. « Le taux d’extinction est basé sur le nombre d’espèces présentes sur Terre et sur la rapidité avec laquelle elles s’éteignent », a déclaré Curry. « Et personne ne connaît réellement la réponse à l’une ou l’autre de ces questions. » Environ 90% des espèces vivantes – en grande partie des insectes – sont probablement sans nom, a ajouté Pimm. Et si les chercheurs ne savent pas qu’une espèce a existé, ils ne sauront pas qu’elle a disparu. Une autre complication est qu’il peut être difficile de dire quand les espèces sont mortes. Ce n’est pas parce que les chercheurs ne les ont pas vus depuis plusieurs années qu’ils sont partis pour de bon. Les calculs peuvent devenir plus difficiles lorsque les espèces sont éteintes dans la nature mais vivent dans les zoos.

Une chose sur laquelle les experts sont d’accord, c’est que le taux d’extinction moderne est beaucoup trop élevé. «Les espèces s’adaptent aussi vite qu’elles le peuvent», a déclaré Pimm. « Mais finalement la chance s’épuise et ils ne s’adaptent pas assez vite. Et ils partent. »

