Ps5: La Rétrocompatibilité Est "fantastique"

De nombreux classiques PlayStation 4 fonctionnent beaucoup plus facilement sur la PS5. Les experts en technologie des jeux de Digital Foundry ont soumis les optimisations PS5 des jeux PS4 rétrocompatibles à un premier test et en sont arrivés à un résultat enthousiaste.

«Fantastique», «excellent» et «transformateur» devraient être le pari de la plupart des jeux PS4 testés par Digital Foundry sur PlayStation 5. C’est ce que le spécialiste de la technologie Richard Leadbetter écrit sur Eurogamer. Plus précisément, cela signifie: les jeux avec une fréquence d’images déverrouillée fonctionnent de manière fiable à une vitesse stable de 60 FPS sans bégaiement ni creux. Cela s’applique, entre autres, au mode performance, qui peut être activé dans de nombreux jeux.

PlayStation 5 signifie 60 FPS pour de nombreux jeux PS4

60 FPS par rapport aux 30 FPS qui sont souvent encore utilisés sur la PS4 signifie une sensation plus douce, des mouvements plus nets et une mise en œuvre plus rapide des entrées du contrôleur. Plus précisément, Digital Foundry nomme les jeux suivants, qui fonctionnent désormais avec un 60 FPS fluide.

Jeux PS4 avec 60 FPS sur PS5 « Assetto Corsa Competizione »

« Crysis Remastered »

« Days Gone »

« Dark Souls 3 »

« Fantôme de Shushima »

« Knack » (en mode haute résolution)

« Rise of the Tomb Raider »

«Sekiro: les ombres meurent deux fois»

« Shadow of the Tomb Raider »

« Le mal intérieur »

« Jusqu’à l’aube »

Jusqu’à présent, Sony n’est pas entré dans les détails de la rétrocompatibilité. En fait, on ne sait toujours pas quels jeux PS4 sont compatibles avec la nouvelle console, tandis que Microsoft répertorie les jeux compatibles dans une bibliothèque. Par rapport à la Xbox Series X, la PS5 présente les autres inconvénients qu’il n’y a pas de fonction Auto-HDR qui ajoute automatiquement un affichage d’image à contraste élevé pour les téléviseurs modernes avec des classiques. De même, les utilisateurs de PS5 ont jusqu’à présent dû renoncer au filtrage anisotrope automatique 16 fois, qui montre plus nettement les textures distantes.

Avis d’avertissement jusqu’à présent sans conséquences

Enfin, des avertissements apparaissent de temps en temps que les jeux PS4 pourraient fonctionner avec des pertes sur la PS5, par exemple dans « Doom Eternal ». Cependant, Digital Foundry n’a constaté aucune perte réelle. Dans l’ensemble, l’augmentation automatique des performances grâce au matériel plus rapide semble bien fonctionner. Les tests d’autres classiques et correctifs par les développeurs pour une utilisation complète du nouveau matériel devraient fournir des informations supplémentaires.