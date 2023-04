Dune: les images de la deuxième partie révèlent un premier regard sur Florence Pugh et Austin Butler dans le rôle de Feyd-Rautha

Une foule de nouvelles images de la suite épique de science-fiction de cette année, Dune : deuxième partie, offrent notre premier regard sur certains des nouveaux personnages qui rejoindront Paul Atreides de Timothée Chalamet, y compris la star nominée aux Oscars Florence Pugh dans le rôle de la princesse Irulan et son collègue nominé aux Oscars Austin Butler dans le rôle du méchant Feyd-Rautha Harkonnen. Venant avec l’aimable autorisation de Salon de la vanité, ces images fournissent notre premier vrai regard sur le suivi très attendu, qui devrait débarquer dans les salles en novembre. Découvrez les nouvelles images de Dune : deuxième partie dessous.





Tout comme son prédécesseur, Dune : deuxième partie mettra en vedette une grande distribution d’ensemble, ajoutant plusieurs nouveaux A-listers à la liste déjà extrêmement impressionnante. Le Dune La suite sera à nouveau dirigée par Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, qui sera rejoint par plusieurs visages familiers tels que Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling et Stephen McKinley Henderson. Dune : deuxième partie apportera également Midsommar et Veuve noire vedette Florence Pugh, Elvis l’acteur Austin Butler, l’icône hollywoodienne Christopher Walken, Crimes du futur Léa Seydoux, et La Ballade de Buster Scruggs’ Tim Blake Nelson.

Dune: la deuxième partie ajoute Austin Butler en tant que méchant de la pièce

L’un des ajouts les plus passionnants au monde de Dune est l’acteur Austin Butler, qui rejoint la saga en tant que personnage préféré des fans et méchant de la pièce, Feyd-Rautha Harkonnen. Le jeune neveu du baron Harkonnen et le successeur prévu d’Arrakis, Feyd-Rautha apportera l’action et le jeu d’épée à la suite, avec des images récentes de CinemaCon révélant que Butler apparaîtra méconnaissable dans le rôle. Arborant une tête chauve et une peau pâle, le look très différent de Butler est taquiné dans l’image ci-dessous …

Sorti en 2021, le premier Dune est une adaptation du roman séminal de Frank Herbert et propulse le public dans un avenir lointain alors que le duc Leto Atreides accepte la gestion de la dangereuse planète désertique Arrakis, la seule source de la substance la plus précieuse de l’univers, « mélange », AKA « l’épice ». Bien que Leto sache que l’opportunité est un piège complexe tendu par ses ennemis, il emmène sa concubine Lady Jessica, son jeune fils et héritier Paul, et ses conseillers les plus fiables à Arrakis, où une trahison amère conduit Paul et Jessica aux Fremen, natifs d’Arrakis qui vivre dans le désert profond.

Dune couvre la première moitié du roman source, avec Dune : deuxième partie prêt à explorer le voyage mythique de Paul Atreides alors qu’il s’unit à Chani et aux Fremen alors qu’il était sur le chemin de la vengeance contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille. Confronté à un choix entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers connu, il s’efforce d’empêcher un avenir terrible que lui seul peut prévoir.

Réalisé par Denis Villeneuve d’après un scénario de Villeneuve, Jon Spaihts et Eric Roth, Dune : deuxième partie est prévu pour le 3 novembre 2023.