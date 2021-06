Voici 11 films lesbiens à regarder sur Netflix

Voici votre guide définitif des meilleurs films lesbiens sur Netflix.

C’est le mois de la fierté, ce qui signifie que maintenant plus que jamais, nous recherchons tous des films LGBTQ+ à regarder en frénésie.

Les lesbiennes et les bisexuels sont souvent exclus du discours cinématographique, mais grâce à des émissions révolutionnaires comme Le mot Je ouvrant la voie, nous voyons plus de relations lesbiennes représentées au cinéma et à la télévision.

Qu’il s’agisse de romances lesbiennes, de protagonistes queer, de héros d’action ou de lesbiennes qui vivent généralement leur foutue vie, nous aimons vraiment le voir. Hélas, l’industrie a encore un loooong chemin à parcourir, mais plus nous diffusons de films axés sur les lesbiennes, plus l’industrie cinématographique donnera aux gens ce qu’ils méritent.

Alors, êtes-vous prêt à voir des histoires centrées sur les lesbiennes ?! Si votre réponse est oui, nous avons rassemblé les meilleurs films lesbiens sur Netflix.

LIRE LA SUITE: 39 émissions de télévision emblématiques à regarder pendant le mois de la fierté et au-delà

Les meilleurs films lesbiens sur Netflix

Les meilleurs films lesbiens sur Netflix. Image : Serendipity Point Films, Netflix

1) Sous sa bouche

Situé sur trois jours, Sous sa bouche suit Jasmine – une rédactrice de mode à succès vivant avec son fiancé à Toronto – et Dallas, une couvreuse récemment sortie d’une relation. Un vendredi soir, les deux se rencontrent et des étincelles volent bientôt. Les deux deviennent amoureux et Jasmine essaie de garder leur rendez-vous secret.

2) Un mariage de Noël à New York

Noël à New York avec un ange gardien ET une histoire d’amour queer ? VENDU. Ce film montre à une future mariée ce qu’elle aurait été sa vie si elle s’était retrouvée avec son meilleur ami d’enfance. Mais ne soyez pas rebutés parce que c’est un film de Noël. Un mariage de Noël à New York peut être apprécié à tout moment de l’année.

3) Alors ma grand-mère est lesbienne !

Dans ce film espagnol, deux femmes de 70 ans révèlent leur projet de se marier, choquant leurs familles. Cue la comédie et le chaos.

4) Un amour secret

Ce documentaire suit Terry Donahue et Pat Henschel, qui ont dirigé ensemble une entreprise de décoration d’intérieur prospère, tout en gardant leur relation lesbienne secrète pour leurs familles pendant près de 70 ans.

5) La moitié de celui-ci

Ce film suit la paria sociale Ellie Chu, qui accepte d’écrire une lettre d’amour d’un sportif à une fille pour laquelle Ellie a le béguin.

6) Beurre De Canard

Ce film de 2018 est centré sur deux femmes qui se rencontrent dans un bar et ont une romance intense en seulement 24 heures.

7) Les sentiments

Imaginez la scène : un week-end d’enterrement de vie de jeune fille au pays du vin sauvage pour deux futures mariées (Constance Wu et Angela Trimbur). Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Comme vous pouvez l’imaginer, le chaos et le drame s’ensuivent. Vous serez accro.

8) Non-liberté

Non-liberté se concentre sur l’histoire d’un fondamentaliste musulman à New York qui kidnappe un érudit musulman libéral avec l’intention de le tuer, tandis qu’une lesbienne enfermée à New Delhi kidnappe son amant bisexuel afin qu’ils puissent enfin être ensemble.

9) Une fin parfaite

Paris (Jessica Clark) est une jeune escorte chère et Rebecca (Barbara Niven) est une femme riche d’âge moyen coincée dans un mariage sans amour. Leurs mondes ne pourraient pas être plus éloignés, cependant, lorsque les meilleurs amis de Rebecca lui suggèrent de rendre visite à une escorte féminine pour lui donner son premier orgasme, Rebecca connaît enfin le vrai bonheur et la satisfaction.

dix) tig

Ce film documentaire émotionnel de 2015 traite des combats de la comédienne stand-up Tig Notaro contre le cancer du sein et de ses tentatives pour avoir des enfants avec sa fiancée Stephanie Allynne.

11) Bon baiser

Jenna et Kate décident de pimenter leur relation de deux ans et invitent un inconnu dans leur lit. Les choses s’échauffent rapidement, et pas comme ils l’avaient espéré, exposant les nombreux problèmes de leur relation.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂