Orange Is The New Black Saison 8 : Renouvelé et tout ce que vous devez savoir sur

Orange Is The New Black Saison 8 : Mises à jour « Orange is The New Black » est une série télévisée comique américaine en prison. Elle a été créée pour Netflix et diffusée pour la première fois le 11 juillet 2013. Basée sur les mémoires populaires de Piper Kerman, « Orange the new black: My years inside the prison », la série a été créée.

La série a été renouvelée en février 2016 pour les cinquième, sixième et septième saisons. La septième saison était la dernière saison, qui est sortie le 26 juillet 2019.

Ce n’est pas quelque chose que beaucoup de téléspectateurs savent, mais Orange est le nouveau Black est la série télévisée la plus longue de Netflix et la plus regardée. La série de sept saisons a reçu des critiques positives.

Taylor Schilling met en vedette Piper Chapman, qui a été accusée d’avoir introduit de la drogue dans les valises de sa petite amie Vause il y a dix ans.

Tout sur Orange Saison 8

L’émission montre sa lutte pour quitter New York et sa famille après son emprisonnement brutal. Il met également en évidence les difficultés et les détenus des gardiens de prison.

Les flashbacks sont utilisés pour créer un sentiment d’intimité et aider le spectacle à naviguer à travers les relations, les amitiés et les trahisons.

Netflix avait déjà déclaré que la série serait renouvelée pour sept saisons supplémentaires, avec une fin déjà en place.

Jenji Kohan, le créateur de la série, a annoncé dans une tournure inhabituelle que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et qu’il pourrait y avoir une autre saison.

Bien que les producteurs savaient qu’ils ne voulaient pas faire traîner la série trop longtemps, il y a encore de bonnes chances d’obtenir 13 épisodes supplémentaires dans la saison 8.

C’est une nouvelle excellente et surprenante pour les fans du monde entier, ainsi que pour Netflix qui est l’ensemble du service de streaming, a été porté à un autre niveau par cette émission.

