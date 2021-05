Kate de Mary Elizabeth Winstead donne aux fans extraterrestres de sérieuses vibrations d’Ellen Ripley

CITADELLE No Mistake Old Tom Gin 46%

Citadelle No Mistake Old Tom, Gin, France (Poitou-Charentes), 46 %, 50 cl Partir d'un gin populaire du XIXème siècle pour lui donner du relief, voilà le défi du maître de chai de Citadelle. Au gré de ses fréquents voyages aux Caraïbes, il déniche un sucre roux fabuleux, façon Demerara, humide et lourd. C'était l'ingrédient manquant. Dans des chaudrons en cuivre, ce sucre est d'abord toasté pour une première phase de caramélisation, puis légèrement blondi, et enfin alcoolisé. Il vieillit ensuite durant 3 à 4 mois dans des fûts d'eau-de-vie . Pour créer son Old Tom, le savoir faire du maître de chai consiste alors à doser Citadelle Réserve, choisi pour son aspect floral, à 35-40 grammes de sucre vieilli, puis de remettre le tout en fûts pour quelques mois, afin d'obtenir une juste intégration de tous les éléments, un fondu idéal pour 46% d'alcool. NOTES DE DEGUSTATION Couleur : or. Nez : frais et puissant, l'attaque est sur le genièvre, le zeste d'orange et la cardamome, puis il devient plus floral et végétal, sur le jasmin et le chèvrefeuille, avec des notes de fenouil et de cumin, et presque doux, sur le café. Bouche : pleine et élégante, avec un profil doux amer sur le zeste de citron confit, le génépi, l'anis et l'amande, se prolongeant sur des notes épicées de noix de muscade, de cannelle et de poivre cubèbe. Finale : belle longueur, florale, épicée et boisée, avec des notes de coriandre, de violette, d'angélique, de cumin, de grains de paradis et de réglisse.