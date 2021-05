Matthew McConaughey est venu avec la scène de chant du loup de Wall Street lui-même

Miliboo Fauteuil de bureau design noir WALL STREET

Avec le fauteuil de direction WALL STREET, on s'aménage un espace de travail moderne et raffiné.Alliant confort et élégance à la perfection, il est conçu pour vous accompagner tout au long de vos journées de travail. Être bien installé en prenant en compte les besoins du corps est primordial pour rester efficace et concentré. Sa forme tout en rondeur est idéale puisqu'elle enveloppe le dos et supporte la nuque grâce à une têtiere rembourrée. L'assise est bien épaisse et vous assure un maintien optimal. Une fois assis, vous pouvez aisément vous déplacer grâce à son pied muni de 5 roulettes ainsi qu'ajuster la hauteur du siège à votre convenance. Moderne à souhait, le fauteuil de bureau design WALL STREET apportera à votre espace de travail un style raffiné. Sa couleur sobre lui permet d'accompagner facilement tout type de bureau.Fauteuil livré à monter.