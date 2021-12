« Demon Slayer » Saison 2 EN LIGNE : comment et à quelle heure voir les nouveaux épisodes

La deuxième saison de « Tueur de démons”(“ Kimetsu no Yaiba ”dans sa langue d’origine) sera présenté le 3 décembre 2021 et, comme annoncé précédemment, est une adaptation de ‘Entertainment District Arc’ (‘Entertainment District Arc’ ou ‘Arc of the District of Light Red’), le huitième arc du manga créé par Koyoharu Gotouge, ainsi que l’un des plus époustouflants de l’histoire originale.

QUESTIONS ET RÉPONSES: Que savez-vous de « Demon Slayer » ?

Depuis sa première en 2019, les aventures de Tanjiro Kamado, un adolescent devenu chasseur de démons après que sa famille a été tuée par l’un de ces êtres, sont devenues les préférées de Croquant, Netflix et des millions de fans à travers le monde, qui attendent avec impatience les nouveaux épisodes.

Selon les informations des médias spécialisés, le nouvel arc de l’anime restera fidèle au manga, c’est-à-dire qu’il ne sera pas censuré, bien qu’au moins pour le public japonais, Fuji TV a souligné que «passer par les processus d’examen habituels”.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication de la fin de la première saison de « Demon Slayer »

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 2 DE « DEMON SLAYER » ?

La deuxième saison de « Tueur de démons« Ceci sera publié dimanche 5 décembre au Japon et le même jour, en États Unis à travers de Fumer, Croquant et Hulu.

Le nouvel opus de « Tueur de démons” Atteindra également Amérique latine les 5 décembre 2021 à travers de Croquant, bien que seulement pour les utilisateurs Prime. Aux horaires suivants par pays :

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Equateur : 10h45.

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 11h45.

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 12h45.

Espagne : 16h45.

En outre, Netflix Il aurait également les droits de reproduction, cependant, uniquement pour partager les chapitres plusieurs mois après leur sortie originale.

PLUS D’INFORMATIONS: Absolument tout sur la saison 2 de « Demon Slayer »

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « DEMON SLAYER » ?

La première saison de « Tueur de démons« Se déroulait principalement dans la nature, mais pour le deuxième volet, les personnages seront plus proches des zones urbaines, avec une femme mystérieuse, vue dans le premier teaser, comme une ennemie présumée.

La deuxième partie de l’anime couvrira l’histoire connue sous le nom de « Entertainment District Arc », un arc mémorable du manga, en plus du plus long, qui infiltre les chasseurs de démons dans un quartier urbain, où les gens ne savent rien des démons et où Tanjiro, Zenitsu et Inosuke font équipe avec Tengen Uzui, le pilier du son (Hashira du son), pour l’aider à trouver ses femmes. Dans cet endroit, les personnages connaissent différents éléments, ainsi que de nouvelles technologies, qui mènent l’intrigue à un point culminant très attrayant lorsque Daki, des Douze Kizuki, fait son apparition.

Pour « Tueur de démons”, Cet arc est critique, car il laisse les missions épisodiques derrière et commence à lier davantage les combats pour jeter les bases du jeu final. Le « Red Light District Arc », qui se déroule immédiatement après les événements tragiques et révélateurs de « Mugen Train », débloque également de nouveaux pouvoirs pour Tanjiro et Nezuko et renforce leur relation avec Zenitsu et Inosuke, leurs compagnons de voyage. copains.

A partir de « train de Mugen« Une visite à la famille de Rengoku, le défunt Pilier de Flamme, d’autres apparitions d’Akaza et, en réponse, des chasseurs les plus puissants de la guilde pourraient également venger leur camarade tombé au combat.